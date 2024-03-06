Разработчики Helldivers 2 подтвердили появление мехов, представив экзокостюм EXO-45, который появится "скоро"

У солдат демократии Helldivers 2 есть повод праздновать, поскольку было подтверждено прибытие мехов в виде экзокостюмов EXO-45 «Патриот», и они «скоро» появятся в популярном шутере от третьего лица.
Arrowhead Game Studios опубликовала сегодня на официальном аккаунте игры X (ранее Twitter) сообщение о том, что «экзокостюмы EXO-45 «Патриот» находятся в полном производстве на заводах Тянь Квана». Они «скоро будут готовы к развертыванию». Разработчики также представили их внешний вид на плакате.
На данный момент дата выхода обновления, которое представит эту новую функцию, неизвестна, но «скоро» звучит вполне многообещающе.
Helldivers 2 в настоящее время доступна для PS5 и ПК в Steam.
Уже обкатал. Два вида мехов. Благодетель и патриот. У первого две автопушки. У другого ракетный блок и пулемёт. Боезапас скуден, мехи уничтожаются с любого чиха. В топку