на главную
об игре
Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.3 331 оценка

Разработчики Helldivers 2 подтвердили появление мехов, представив экзокостюм EXO-45, который появится "скоро"

monk70
Новости

У солдат демократии Helldivers 2 есть повод праздновать, поскольку было подтверждено прибытие мехов в виде экзокостюмов EXO-45 «Патриот», и они «скоро» появятся в популярном шутере от третьего лица.

Arrowhead Game Studios опубликовала сегодня на официальном аккаунте игры X (ранее Twitter) сообщение о том, что «экзокостюмы EXO-45 «Патриот» находятся в полном производстве на заводах Тянь Квана». Они «скоро будут готовы к развертыванию». Разработчики также представили их внешний вид на плакате.

На данный момент дата выхода обновления, которое представит эту новую функцию, неизвестна, но «скоро» звучит вполне многообещающе.

Helldivers 2 в настоящее время доступна для PS5 и ПК в Steam.

-2
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Nickо

Уже обкатал. Два вида мехов. Благодетель и патриот. У первого две автопушки. У другого ракетный блок и пулемёт. Боезапас скуден, мехи уничтожаются с любого чиха. В топку

1