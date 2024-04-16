Разработчики Helldivers 2 призывают игроков быть осторожными с "утечками и датамайнерами"

Кооперативный шутер Helldivers 2 от разработчиков Arrowhead Game Studios и Sony о истреблении жуков, роботов, а также других инопланетных форм жизни, собрал внушительную аудиторию фанатов. Только на ПК через Steam в игру ежедневно заходит около 200 тысяч пользователей. Если учесть консольную версию, пользователей будет еще в несколько раз больше, и все они с нетерпением ждут свежих обновлений с новым контентом. Авторы шутера призывают фанатов набраться терпения и не вестись на утечки или полученную информацию от датамайнеров.
Изучая данные Helldivers 2, энтузиастам удалось обнаружить множество интересных файлов. Среди находок датамайнеров были невыпущенные транспортные средства, оружие, броня и даже предметы с уникальными механиками. Логичным будет предположить, что все они предназначены для будущих контентных обновлений, однако это может быть не совсем так. Один из разработчиков Arrowhead хотел бы напомнить игрокам, что если контент, полученный с помощью датамайнинга, существует, это еще не значит, что он когда-нибудь увидит свет.
Я не смотрю на датамайнинг, и я бы не стал воспринимать его серьезно или создавать из этого 'утечки'. Некоторые из находок - старые остатки, некоторые - древние остатки, некоторые - вещи, которые появятся в игре.
Не стоит слишком доверять утечкам - как бы вам не хотелось получить новое оружие или броню. Тем не менее, стоит учитывать, что уже многое из того, что нашли датамайнеры, все таки появилось в Helldivers 2 через патчи."
Транспорт не помешал бы, иногда действительно приходится далеко пердолить.
Ну, они сами как-то неохотно борются с утечками, что на мой взгляд уважаемо. Даже появляется ощущение, что они сами делают сливы для большего подогрева интереса к игре. Про защиту файлов сказать ничего не могу, но раз сливы довольны частые и массовые, то наверное защита никакая. Смотря на это, кажется, что новые обновления они клепают не в отдельной версии игры, а прям на общедоступной, просто в конфигах в место 0 ставят 1