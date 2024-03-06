Шутер Helldivers 2 получил первый крупный патч, который добавляет опасные аномалии на планеты и вносит правки

Кооперативный шутер Helldivers 2 от Arrowhead Game Studios неожиданно стал для многих главным релизом зимы. Проект получил хорошие отзывы от игроков, которые остались в восторге от уничтожения бесконечных волн жуков и роботов, и быстро набрал около миллиона активных игроков. Разработчики потратили первые недели после релиза игры на улучшение стабильности серверов, а сегодня наконец-то выпустили первый контентный патч.
Это крупное обновление — лишь первое из многих, отмечают разработчики из студии Arrowhead Game. В основном патч для Helldivers 2 сконцентрирован на улучшении игрового баланса и устранение известных ошибок. Тем не менее в нем есть одно интересное нововведение — теперь проходить миссии станет труднее, а исследовать планеты гораздо опаснее.
Согласно опубликованному списку примечаний к патчу, на планетах в Helldivers 2 появились новые опасности. Теперь игроки могут столкнуться с огненными смерчами, метеоритными дождями и множеством других аномалий, которые могут серьезно повлиять на прохождение заданий.
Вот полный список изменений в патче:
- В миссиях "Искоренение" теперь требуется больше убийств, а враги появляются чаще. Время выполнения миссии раньше было короче, чем предполагалось, а теперь, как правило, должно занимать в два раза больше времени.
- Улучшен баланс основного, вспомогательного и дополнительного оружия:
- SG-225 Breaker
- SG-8 Punisher
- SG-225SP Breaker Spray & Pray
- RS-422 Railgun
- Огнемет FLAM-40
- Лазерная пушка LAS-98
- Улучшен баланс некоторых стратагем
- Исправлено значение рейтинга брони, не снижающее урон, как предполагалось.
- Исправлены некоторые дыры (в том числе гнезда сталкеров), которые было излишне сложно уничтожить.
- Исправлен тумблер сглаживания, не работающий на PS5.
- Сбалансировано освещение на всех планетах, чтобы решить проблемы, когда в игре было слишком темно.
- Улучшена эффективность фонарика.
- Улучшена видимость во время "песчаного дождя" на Эрате Прайм.
- Обновлены материалы и освещение в туториале.
- Исправлены случаи, когда некоторые материалы выглядели размытыми, если графические настройки "Освещение" были установлены на "Низкий".
- Исправлены проблемы со временем, которые могли возникнуть при выполнении основной задачи "Добыча E-710".
- Изменено поведение взаимодействия кнопок в бункерных POI. Теперь хелльдайверы будут отпускать кнопку, удерживая ее в течение нескольких секунд.
- Исправлены некоторые случаи, когда крупные объекты плавали, если земля под ними была взорвана.
- Хеллдайверы, стоящие рядом с МБР во время запуска, будут правильно поджариваться с вероятностью не очень спонтанного возгорания.
- Исправлены небросаемые снежки после рагдоллинга.
- Исправлена возможность использовать гранаты после утопления.
- Камера больше не фиксируется на собственном трупе игрока и не блокирует режим зрителя.
- Хеллдайверы теперь получают урон от огня, газа и т. д., создаваемых другими игроками.
- Броня больше не растягивается при расчленении.
F фарму на аренах с автоматонами
Главное, что неиспраили баг по фарму суперкредитов
Что за баг?
А как фармить?
Вроде слышал он стал сложнее или все так же как было неделю назад?
Да что за баг то?
Надо играть соло, выбираешь самую лёгкую миссию у автоматонов, находишь суперкредиты, желательно, чтобы рядом было две точки фарма, берешь их и запоминаешь путь, далее делаешь дискотеки интернета, опять его включаешь, входишь в свое лобби , появляешься на той же миссии, суперкредиты появились по новой. У меня так мой соцпартией за день купил себе пропуск за 1000 монет.
Блин а я ждал Мехов =(
Рановато. Они щас в первую очередь будут фиксить баги/косяки/реболансить оружки и бронь