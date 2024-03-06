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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.3 340 оценок

Шутер Helldivers 2 получил первый крупный патч, который добавляет опасные аномалии на планеты и вносит правки

Gutsz
Новости

Кооперативный шутер Helldivers 2 от Arrowhead Game Studios неожиданно стал для многих главным релизом зимы. Проект получил хорошие отзывы от игроков, которые остались в восторге от уничтожения бесконечных волн жуков и роботов, и быстро набрал около миллиона активных игроков. Разработчики потратили первые недели после релиза игры на улучшение стабильности серверов, а сегодня наконец-то выпустили первый контентный патч.

Это крупное обновление — лишь первое из многих, отмечают разработчики из студии Arrowhead Game. В основном патч для Helldivers 2 сконцентрирован на улучшении игрового баланса и устранение известных ошибок. Тем не менее в нем есть одно интересное нововведение — теперь проходить миссии станет труднее, а исследовать планеты гораздо опаснее.

Согласно опубликованному списку примечаний к патчу, на планетах в Helldivers 2 появились новые опасности. Теперь игроки могут столкнуться с огненными смерчами, метеоритными дождями и множеством других аномалий, которые могут серьезно повлиять на прохождение заданий.

Вот полный список изменений в патче:

  • В миссиях "Искоренение" теперь требуется больше убийств, а враги появляются чаще. Время выполнения миссии раньше было короче, чем предполагалось, а теперь, как правило, должно занимать в два раза больше времени.
  • Улучшен баланс основного, вспомогательного и дополнительного оружия:
    • SG-225 Breaker
    • SG-8 Punisher
    • SG-225SP Breaker Spray & Pray
    • RS-422 Railgun
    • Огнемет FLAM-40
    • Лазерная пушка LAS-98
  • Улучшен баланс некоторых стратагем
  • Исправлено значение рейтинга брони, не снижающее урон, как предполагалось.
  • Исправлены некоторые дыры (в том числе гнезда сталкеров), которые было излишне сложно уничтожить.
  • Исправлен тумблер сглаживания, не работающий на PS5.
  • Сбалансировано освещение на всех планетах, чтобы решить проблемы, когда в игре было слишком темно.
  • Улучшена эффективность фонарика.
  • Улучшена видимость во время "песчаного дождя" на Эрате Прайм.
  • Обновлены материалы и освещение в туториале.
  • Исправлены случаи, когда некоторые материалы выглядели размытыми, если графические настройки "Освещение" были установлены на "Низкий".
  • Исправлены проблемы со временем, которые могли возникнуть при выполнении основной задачи "Добыча E-710".
  • Изменено поведение взаимодействия кнопок в бункерных POI. Теперь хелльдайверы будут отпускать кнопку, удерживая ее в течение нескольких секунд.
  • Исправлены некоторые случаи, когда крупные объекты плавали, если земля под ними была взорвана.
  • Хеллдайверы, стоящие рядом с МБР во время запуска, будут правильно поджариваться с вероятностью не очень спонтанного возгорания.
  • Исправлены небросаемые снежки после рагдоллинга.
  • Исправлена возможность использовать гранаты после утопления.
  • Камера больше не фиксируется на собственном трупе игрока и не блокирует режим зрителя.
  • Хеллдайверы теперь получают урон от огня, газа и т. д., создаваемых другими игроками.
  • Броня больше не растягивается при расчленении.
4
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Hopkins13

F фарму на аренах с автоматонами

6
MyTenjou

Главное, что неиспраили баг по фарму суперкредитов

3
Виктор Икарус

Что за баг?

0
Levis Live

А как фармить?

0
GrYnT101

Вроде слышал он стал сложнее или все так же как было неделю назад?

0
Виктор Икарус GrYnT101

Да что за баг то?

0
MyTenjou Виктор Икарус

Надо играть соло, выбираешь самую лёгкую миссию у автоматонов, находишь суперкредиты, желательно, чтобы рядом было две точки фарма, берешь их и запоминаешь путь, далее делаешь дискотеки интернета, опять его включаешь, входишь в свое лобби , появляешься на той же миссии, суперкредиты появились по новой. У меня так мой соцпартией за день купил себе пропуск за 1000 монет.

1
Levis Live

Блин а я ждал Мехов =(

3
or-i-on

Рановато. Они щас в первую очередь будут фиксить баги/косяки/реболансить оружки и бронь

0