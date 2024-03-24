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об игре
Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.6 569 оценок

Создатели Helldivers 2: мы не уберем френдлифаер, ведь случайная ковровая бомбардировка друзей - это всегда весело

AceTheKing
Новости

Креативный директор Arrowhead Game Studios Йохан Пилестедт дал интервью Playstation Blog, в котором поделился некоторыми подробностями и планами касательно одной из функций в Helldivers 2.

Разработчик затронул тему френдлифаера в игре: по его словам, студия в курсе того, что часть игроков хотела бы иметь возможность отключить дружественный огонь в игре, но дружественный огонь изначально был осознанным решением студии во время разработки, поэтому разработчики не собираются ничего менять в этом плане: этот элемент придает игре больше правдоподобия. С точки зрения создателей, пули, способные уничтожать массивных насекомых, также должны способны убивать и людей во вселенной Helldivers 2, без всяких исключений.

Кроме того, Пилестедт говорит, что дружественный огонь не будет убран и по другой важной причине: случайная ковровая бомбардировка своих друзей - это всегда невероятно весело и добавляет чёрного юмора в игру, а так же генерирует массу вирусных роликов в соцсетях, поэтому разработчики не собираются идти на поводу у недовольных игроков и отключать эту функцию.

46
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
Сорью Аска Ленгли

Наконец-таки видно разработчиков, которые действительно стараются ради веселья игроков, а не ради продаж и популярности, пусть Электроник Артсы, Юбисофты и остальной конвейерный калл теперь ровняется на этих умных людей

19
ratte88

АХАХХАХАХА

ровняется на этих умных людей

Что? Корпорации, созданные ради денег должно равняться на тех, кто не умеет их правильно добывать? А ты смешной.

-1
Kazerad

Согласен с разрабами, опять нытики снежинки набежали и захотели убрать одну из крутых фишек игры, пошли они лесом)

16
Кроллег

Да это не то что крутая фишка игры. Это основная фишки игр студии начиная с Magicka

5
Hartelose

Я вообще не понимал этого бреда никогда. Когда ты можешь спокойно вести стрельбу, или бить холодным оружием сквозь своих, или кидать гранаты рядом и ничего не происходит. Оружие не разбирает своих и чужих. Ошибся? Убил своего и всё. Потому я многие игры и не люблю, где работает блок по своим. Хотя они мне и нравятся и я их проходил.

7
Oscilograf
ведь случайная ковровая бомбардировка друзей - это всегда весело

Случайная?:)) Не случайная - тоже весело :)

7
Бенедикт Вольфрамович

Killing friends is better

In Magicka Two!

3
[mlp] Flame Dust

Опять казуалы рот от шоколада забыли вытереть

3
TeraMorf

Молодцы, нефиг всяких нытиков слушать.

2
Paprikar

based

1
Navigor506

Там же минимум треть, а то и половина веселья от того, что ты своих друзей случайно (или не совсем случайно) кончаешь на постоянной основе.

1
worys

В этом же суть, кто додумался вообще о таком просить ?

1
SpacePRedator014

Ну, этой игре подходит данная вещь, ибо само по себе, показывает такой чернушный и в целом равнодушный режим Супер-Земли, который на вид такой весь заботливый о людях и демократический, а на самом деле их жизни ни во что не ставит, нам об этом напоминают чуть ли не постоянно в подсказках и рекламе на корабле, так что не вижу смысла менять в этом плане что-то, хотя выбор это всегда хорошо если честно, ну не хочет человек умирать от попаданий в голову и артударов, ну дайте возможность отключить эту функцию, хз, всегда поражают разработчики с таким подходом, почему бы игрокам не дать возможность решать что им хочется, кто хочет, уберёт, кто нет, убирать не будет, вот и всё, довольны все.

0
hamsta

Ноускильщики разнылись

0
Cloud Shift

Да как можно жаловаться на то что на тебя 500кг скинули ??))) больше добивают игроки слоупоки которые не видят красного луча... Ты кидаешь ту же 500кг а он бежит на луч и дальше пишет в чате wtf ... Складывается впечатление что часть народа без монитора играют xD

0
jax baron

Зря бесячая тема.

-5
1barac9U7ada7

Огонь по своим это так весело, очень

-18
Raphtallia

Вообще да. Без этого игра потеряет свой шарм. Она и задумывалась как игра с друзьями. В этом весь сок.

22
Filka77 Raphtallia

особенно когда под свою турельку попадаешь ,весело не то слово(не сарказм)

-6
Raphtallia Filka77

Все зависит от того, что вы ждете от игры и как ее воспринимаете. Для меня данная игра-это генератор ржачных ситуаций. Это игра не про задроство ил бесконечный фарм, а про веселые посиделки с друзьями.

7
Filka77 Raphtallia

так а я о том и говорю😢 (спецом даже ,для особо одаренных написал НЕ САРКАЗМ то что это весело,между строк) сегодня опять пойдем с другом!🙌

0
Raphtallia Filka77

Извиняюсь. не сразу что-то дошло, туплю. Мой косяк.

1