Создатели Helldivers 2: мы не уберем френдлифаер, ведь случайная ковровая бомбардировка друзей - это всегда весело

Креативный директор Arrowhead Game Studios Йохан Пилестедт дал интервью Playstation Blog, в котором поделился некоторыми подробностями и планами касательно одной из функций в Helldivers 2.
Разработчик затронул тему френдлифаера в игре: по его словам, студия в курсе того, что часть игроков хотела бы иметь возможность отключить дружественный огонь в игре, но дружественный огонь изначально был осознанным решением студии во время разработки, поэтому разработчики не собираются ничего менять в этом плане: этот элемент придает игре больше правдоподобия. С точки зрения создателей, пули, способные уничтожать массивных насекомых, также должны способны убивать и людей во вселенной Helldivers 2, без всяких исключений.
Кроме того, Пилестедт говорит, что дружественный огонь не будет убран и по другой важной причине: случайная ковровая бомбардировка своих друзей - это всегда невероятно весело и добавляет чёрного юмора в игру, а так же генерирует массу вирусных роликов в соцсетях, поэтому разработчики не собираются идти на поводу у недовольных игроков и отключать эту функцию.
Наконец-таки видно разработчиков, которые действительно стараются ради веселья игроков, а не ради продаж и популярности, пусть Электроник Артсы, Юбисофты и остальной конвейерный калл теперь ровняется на этих умных людей
АХАХХАХАХА
Что? Корпорации, созданные ради денег должно равняться на тех, кто не умеет их правильно добывать? А ты смешной.
Согласен с разрабами, опять нытики снежинки набежали и захотели убрать одну из крутых фишек игры, пошли они лесом)
Да это не то что крутая фишка игры. Это основная фишки игр студии начиная с Magicka
Я вообще не понимал этого бреда никогда. Когда ты можешь спокойно вести стрельбу, или бить холодным оружием сквозь своих, или кидать гранаты рядом и ничего не происходит. Оружие не разбирает своих и чужих. Ошибся? Убил своего и всё. Потому я многие игры и не люблю, где работает блок по своим. Хотя они мне и нравятся и я их проходил.
Случайная?:)) Не случайная - тоже весело :)
Killing friends is better
In Magicka Two!
Опять казуалы рот от шоколада забыли вытереть
Молодцы, нефиг всяких нытиков слушать.
based
Там же минимум треть, а то и половина веселья от того, что ты своих друзей случайно (или не совсем случайно) кончаешь на постоянной основе.
В этом же суть, кто додумался вообще о таком просить ?
Ну, этой игре подходит данная вещь, ибо само по себе, показывает такой чернушный и в целом равнодушный режим Супер-Земли, который на вид такой весь заботливый о людях и демократический, а на самом деле их жизни ни во что не ставит, нам об этом напоминают чуть ли не постоянно в подсказках и рекламе на корабле, так что не вижу смысла менять в этом плане что-то, хотя выбор это всегда хорошо если честно, ну не хочет человек умирать от попаданий в голову и артударов, ну дайте возможность отключить эту функцию, хз, всегда поражают разработчики с таким подходом, почему бы игрокам не дать возможность решать что им хочется, кто хочет, уберёт, кто нет, убирать не будет, вот и всё, довольны все.
Ноускильщики разнылись
Да как можно жаловаться на то что на тебя 500кг скинули ??))) больше добивают игроки слоупоки которые не видят красного луча... Ты кидаешь ту же 500кг а он бежит на луч и дальше пишет в чате wtf ... Складывается впечатление что часть народа без монитора играют xD
Зря бесячая тема.
Огонь по своим это так весело, очень
Вообще да. Без этого игра потеряет свой шарм. Она и задумывалась как игра с друзьями. В этом весь сок.
особенно когда под свою турельку попадаешь ,весело не то слово(не сарказм)
Все зависит от того, что вы ждете от игры и как ее воспринимаете. Для меня данная игра-это генератор ржачных ситуаций. Это игра не про задроство ил бесконечный фарм, а про веселые посиделки с друзьями.
так а я о том и говорю😢 (спецом даже ,для особо одаренных написал НЕ САРКАЗМ то что это весело,между строк) сегодня опять пойдем с другом!🙌
Извиняюсь. не сразу что-то дошло, туплю. Мой косяк.