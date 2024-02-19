Успех Helldivers 2 подстегнул интерес к культовому фильму "Звёздный десант"

Helldivers 2, очевидно, способствовала всплеску интереса к "Звёздному десанту": фильм, снятый Полом Верховеном в 1997 году и считающийся культовым сегодня, в последние дни увидел значительный рост зрителей в последние дни.
Этот феномен, вероятно, связан с успехом игры от Arrowhead Game Studio, которая в Steam даже обогнала GTA 5 по количеству одновременных игроков - более 400 000 - и становится главным героем действительно захватывающей прогрессии.
Оба продукта могут похвастаться очень схожей тематикой, ведь и в Helldivers 2, и в "Звёздном десанте" речь идет о командах солдат, которых отправляют противостоять полчищам гигантских насекомых на чужой планете.
Такой успех космического шутера может повлиять на будущую стратегию Sony. Мы знаем, что нынешний президент SIE Хироки Тотоки убежден, что PlayStation должна продвигать мультиплатформенный подход в отношении своих игр от внутренних студий, чтобы максимизировать прибыль.
А вот это вот хорошие новости. Фильм крайняя годнота
крутой фильм! настоящая фантастика, такое сейчас не снимут.
Первый фильм был хорош, а то что выходило, как продолжение срань полная.
Фильм шикарный, не совсем по книге конечно, но все же. Уже сколько лет ходят слухи что готовят ремейк, точно по книге, может с ростом популярности и производство с мертвой точки двинется.
А книжку не кто не хочет прочитать она будет по интересней фильма.
Книгу не выкупают, от того и популярности никакой.
фильм шедевр. умел верховен снимать отличную сатиру.