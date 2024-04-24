Утечка: в Helldivers 2 появится новое транспортное средство

Согласно последним слухам в Helldivers 2 появится новое играбельное транспортное средство, на котором игроки смогут быстро перемещаться по полю боя. Автор утечки — пользователь Reddit с ником IronS1ghts, в своём посте он поделился изображениями автомобиля "Colony Rover" из игровых файлов. Colony Rover — это четырёхколесный внедорожник, который можно увидеть на некоторых полях сражений в Helldivers 2. При этом все модели Colony Rover, которые можно встретить в игре, находятся в разрушенном состоянии.
IronS1ghts также отметил, что, хотя в игре нет таких Роверов, с которыми можно взаимодействовать на данный момент, игровые файлы показывают, что у моделей есть "характеристики управления" и присвоенные им анимации. Можно предположить, что Arrowhead выполнила или продолжает выполнять некоторые базовые разработки, необходимые для реализации этих моделей как играбельных.
Уже представляю какие ждут гонки между громилой и этим транспортом :D
Там этих утечек... Их можно половником загребать. И иллюминатов отрыли, куча оружия, которое начало появляться в новых баттлпассах, транспорт, новые планеты, стратагемы. Короче, на ещё одну новость точно хватит)