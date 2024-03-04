В Helldivers 2, похоже, также вскоре появятся транспортные средства

После того как худшие проблемы с серверами Helldivers 2, похоже, остались позади, разработчик Arrowhead Game Studios снова сосредоточился на своих планах на развитие игры после запуска (которые, по словам разработчиков, были ускорены и усилены после неожиданного успеха шутера), и хотя конкретные детали еще не объявлены, похоже, что мы уже видим кусочки и частички этих планов в игре.
Все началось с того, что в файлах игры появились данные о том, что Arrowhead скоро добавит в Helldivers 2 пилотируемые мехи и новую фракцию. Вскоре после этого в сети появились геймплейные ролики, демонстрирующие мехи, и многие предположили, что игрокам удалось получить доступ к контенту, который еще не был официально выпущен.
С тех пор появилось еще больше геймплейных роликов, демонстрирующих еще больше нового контента, который еще не был официально добавлен в игру. В частности, некоторым игрокам удалось заполучить в свои руки несколько различных типов транспортных средств, включая разведывательную машину, грузовик для перевозки бронетехники и БТР, на котором игроку придется вручную переключать трансмиссию.
Неясно только, сами ли игроки находят способы получить доступ к неизданному контенту, или же Arrowhead сама случайно выкладывает его, чтобы дать сообществу представление о том, что ждет игру впереди. В любом случае, похоже, что мехи и транспортные средства в Helldivers не за горами - сколько времени пройдет, прежде чем они будут официально добавлены в игру, пока неизвестно.
В уголке где то плачет Starfield
Старфилл дешевая)
Насколько известно из таких роликов, к рандомным людям подключаются тестеры и спавнят им мехи или технику, работает конечно чуть кривовато но по крайней мере есть прогресс