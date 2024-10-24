Вышел трейлер нового обновления для Helldivers 2

В сети появился трейлер нового обновления для Helldivers 2. Дополнение Truth Enforcers добавит новые эмоции, оружие, броню и раскраски для снаряжения. Расширение выйдет 31 октября 2024 года на PS5 и ПК.



"Самое время предоставить нашим хеллдайверам одобренное Министерством правды оборудование, чтобы соответствовать нашей глубокой, непреходящей любви к Истине и приверженности ей. С помощью этих инструментов вы станете одним из официальных блюстителей Истины на Суперземле."

Среди нововведений:

Плазменный пистолет PLAS-15 Loyalist;

Помповый дробовик SG-20 Halt;

Тяжелый пистолет-пулемет SMG-32 Reprimand;

Легкая броня UF-16;

Средняя броня UF-50 Bloodhound;

Плащ «Гордость разоблачителя»

Раскраски для экзокостюма.

В середине октября разработчики Helldivers 2 завершили 60-дневный план по улучшению игры. Авторы шутера сбалансировали более 70 видов оружия и стратагем.