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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.5 1 251 оценка

Вышел трейлер нового обновления для Helldivers 2

Simple Jack
Новости

В сети появился трейлер нового обновления для Helldivers 2. Дополнение Truth Enforcers добавит новые эмоции, оружие, броню и раскраски для снаряжения. Расширение выйдет 31 октября 2024 года на PS5 и ПК.

"Самое время предоставить нашим хеллдайверам одобренное Министерством правды оборудование, чтобы соответствовать нашей глубокой, непреходящей любви к Истине и приверженности ей. С помощью этих инструментов вы станете одним из официальных блюстителей Истины на Суперземле."

Среди нововведений:

  • Плазменный пистолет PLAS-15 Loyalist;
  • Помповый дробовик SG-20 Halt;
  • Тяжелый пистолет-пулемет SMG-32 Reprimand;
  • Легкая броня UF-16;
  • Средняя броня UF-50 Bloodhound;
  • Плащ «Гордость разоблачителя»
  • Раскраски для экзокостюма.
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В середине октября разработчики Helldivers 2 завершили 60-дневный план по улучшению игры. Авторы шутера сбалансировали более 70 видов оружия и стратагем.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Aellie

Масло масляное. Новое обновление. Моя училка по русскому отходила бы тебя кнутом, и была бы права.

-3
Aellie

минус не спасет от безграмотности, бро

-4
Aellie Aellie

И два тоже не спасут аахахъвхъ
(если меня забанят за этот флуд, передайте lemonу, что я любила его)

-3