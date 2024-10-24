Вышел трейлер нового обновления для Helldivers 2

В сети появился трейлер нового обновления для Helldivers 2. Дополнение Truth Enforcers добавит новые эмоции, оружие, броню и раскраски для снаряжения. Расширение выйдет 31 октября 2024 года на PS5 и ПК.
"Самое время предоставить нашим хеллдайверам одобренное Министерством правды оборудование, чтобы соответствовать нашей глубокой, непреходящей любви к Истине и приверженности ей. С помощью этих инструментов вы станете одним из официальных блюстителей Истины на Суперземле."
Среди нововведений:
- Плазменный пистолет PLAS-15 Loyalist;
- Помповый дробовик SG-20 Halt;
- Тяжелый пистолет-пулемет SMG-32 Reprimand;
- Легкая броня UF-16;
- Средняя броня UF-50 Bloodhound;
- Плащ «Гордость разоблачителя»
- Раскраски для экзокостюма.
В середине октября разработчики Helldivers 2 завершили 60-дневный план по улучшению игры. Авторы шутера сбалансировали более 70 видов оружия и стратагем.
Масло масляное. Новое обновление. Моя училка по русскому отходила бы тебя кнутом, и была бы права.
минус не спасет от безграмотности, бро
И два тоже не спасут аахахъвхъ
(если меня забанят за этот флуд, передайте lemonу, что я любила его)