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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
7.1 42 оценки

Взрывной трейлер Helldivers 2 открывает State of Play

Gutsz
Новости

Сегодняшний State of Play начинается весьма энергично. Прямо перед началом самой трансляции разработчики из студии Arrowhead Game представили захватывающий трейлер Helldivers 2. В свежем ролике вас ждут перестрелки, взрывы и многое другое.

Трейлер демонстрирует игровой процесс от третьего лица, а также намекает на добавление мехов после запуска игры.

Вступайте в ряды "Хеллдайверов", элитного класса солдат, чья миссия — распространять мир, свободу и управляемую демократию, используя самые большие, самые крутые и самые взрывоопасные инструменты в галактике.

Присоединяйтесь к Helldivers и сражайтесь за свободу вместе с друзьями во враждебной галактике в этом быстром и динамичном кооперативном шутере от третьего лица. Игра будет доступна на ПК и PS5 с 8 февраля.

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