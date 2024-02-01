Взрывной трейлер Helldivers 2 открывает State of Play

Сегодняшний State of Play начинается весьма энергично. Прямо перед началом самой трансляции разработчики из студии Arrowhead Game представили захватывающий трейлер Helldivers 2. В свежем ролике вас ждут перестрелки, взрывы и многое другое.
Трейлер демонстрирует игровой процесс от третьего лица, а также намекает на добавление мехов после запуска игры.
Вступайте в ряды "Хеллдайверов", элитного класса солдат, чья миссия — распространять мир, свободу и управляемую демократию, используя самые большие, самые крутые и самые взрывоопасные инструменты в галактике.
Присоединяйтесь к Helldivers и сражайтесь за свободу вместе с друзьями во враждебной галактике в этом быстром и динамичном кооперативном шутере от третьего лица. Игра будет доступна на ПК и PS5 с 8 февраля.