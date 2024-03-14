Звезда "Звездного Десанта" готов стать частью Helldivers 2 для рекламы или развития сюжета игры

Выход кооперативного шутера Helldivers 2 от разработчиков из студии Arrowhead Game заставил многих игроков открыть для себя или вспомнить про эпический фильм Пола Верховена "Звездный Десант" 1997 года выпуска. В сети до сих пор не утихают сравнения вселенных из игры и фильма, а также часто звучат призывы выпустить многомиллионную экранизацию шутера с актёрским составом "Звездного Десанта". Такая идея кажется невыполнимой, но судя по всему, она очень нравится исполнителю главной роли в фильме Касперу Ван Дину.
В социальных сетях обратили внимание, что актер, сыгравший Джонни Рико в "Звездном десанте", довольно часто комментирует и положительно оценивает любое развитие Helldivers 2. Недавно в сети предложили Arrowhead снять рекламный ролик для игры с участием Ван Дина или одного из его коллег, например, Нила Патрика Харриса. Среди других хороших идей от пользователей можно выделить ту, где игроки предлагают взять актерский состав "Звездного Десанта" и включить его в общий сюжет игры через обновления. Эти предложения явно понравились Ван Дину, ведь он отвечал на них мемом со своим собственным изображением.
По какой-то причине актер быстро удалил свои последние сообщения. Это может говорить о том, что Ван Дину удалось договориться о сотрудничестве с Arrowhead Game, и он будет каким-то образом участвовать в развитии Helldivers 2. Контракт с разработчиками может заставить его избегать любых намеков или даже ассоциаций с франшизой до официального анонса.
вперед, обезьяны, или вы хотите жить вечно?!!
Видимо у Каспера настолько все плохо, что он уже чуть ли не умоляет снять с ним рекламу
Ну так-то да, карьера у него не задалась. ИЧСХ, покатилась она как раз с эпичного провала Звездного Десанта.
У Каспера хорошо никогда и не было. Он чисто актёр одной роли.
Лицо у него как с классического военного плаката Армии США.
А было бы круто.) По крайней мере потешно.)