Ритм-игра Hello Kitty and Friends: Happiness Parade выйдет на Switch уже 26 октября

Ритм-игра Hello Kitty and Friends: Happiness Parade появится на Switch 26 октября, объявили издатель Rogue Games и разработчик Dabadu Games. Ценник этой версии составит 20 долларов, однако в первую неделю старта продаж будет действовать скидка 15 процентов.
Присоединяйтесь к Hello Kitty и двум друзьям в восхитительном музыкальном туре, пока они дарят всем счастье. По пути они найдут новых друзей, которые присоединятся к их музыкальным парадам. Однако, завидуя растущей базе поклонников Hello Kitty, Куроми не остановится ни перед чем, чтобы положить конец музыке, отправляя головорезов и расставляя ловушки, чтобы остановить этот творческий порыв.
Hello Kitty and Friends: Happiness Parade впервые была запущена для iOS (App Store) и Android (Google Play) 29 ноября 2022 года, но поиграть могли исключительно подписчики Netflix.