Ритм-игра Hello Kitty and Friends: Happiness Parade выйдет на Switch уже 26 октября

В этой игре вам достаётся роль Хелло Китти, милой и доброй кошечки, которая любит музыку и друзей. Вы решаете отправиться в турне по миру со своими подругами и устраивать музыкальные парады в каждом городе. По дороге вы знакомитесь с новыми друзьями, которые присоединяются к вашей команде. Но не всем нравится ваша музыка. Куроми — злая и завистливая кошечка, которая хочет испортить ваше турне. Она посылает своих приспешников и расставляет ловушки, чтобы помешать вам.

Вы будете танцевать в такт, избегать опасностей, использовать специальные умения персонажей, собирать монеты и бонусы, выполнять задания и делать мир счастливее.