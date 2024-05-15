Лара Крофт теперь возвращает артефакты их владельцам

Героиню серии Tomb Raider - Лару Крофт - добавили в донатную игру Hero Wars, также известную как «Хроники Хаоса». По сюжету Лара попадает через древний портал в земли Доминиона, где занимается раскрытием тайн и секретов.
Героиню основательно переписали - Лара Крофт теперь просто археолог, не какой-нибудь «вор» - реликвии она возвращает, а также чтит культурное наследие.
Согласно новой повестке кража реликвий аморальна и представляет собой «ужасное наследие колонизаторов». Бывшая расхитительница гробниц теперь за возвращение найденных сокровищ, даже если это артефакты демонов.
А как вам вариант "Дума: Возвращение взяток" ?
Неа, такое из области фантастики, и только в параллельном мире!)))
Какодемоны денег не берут.
Tomb raider - где raid фактически переводиться как налет, теперь возвращает артефакты! Что дальше? Assassin’s creed будет отвозить свои цели на курорт, GTA станет симулятором машин на прокат, а в the Witcher мы будем играть за слесаря?? // Max Max
Да. Лара, Эцио, Томми Версетти и Геральт теперь рабы западной повестки и культуры отмены.
Не не надо... Новую видеокарту покупать что то не хочется...
ясно серия мертва
Также скорее всего и в будущей новой игре будет) нашел -верни!
Пи.....
Лару продают как могут, стараються успеть пока все не забыли о ней. Не когда не прощу Square enix , за то что они продали Лару и Адама Дженсона за копейки бездарям.