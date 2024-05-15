Лара Крофт теперь возвращает артефакты их владельцам

Героиню серии Tomb Raider - Лару Крофт - добавили в донатную игру Hero Wars, также известную как «Хроники Хаоса». По сюжету Лара попадает через древний портал в земли Доминиона, где занимается раскрытием тайн и секретов.

Героиню основательно переписали - Лара Крофт теперь просто археолог, не какой-нибудь «вор» - реликвии она возвращает, а также чтит культурное наследие.

Согласно новой повестке кража реликвий аморальна и представляет собой «ужасное наследие колонизаторов». Бывшая расхитительница гробниц теперь за возвращение найденных сокровищ, даже если это артефакты демонов.