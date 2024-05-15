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Hero Wars 30.03.2016
Ролевая, Условно-бесплатная, Фэнтези
5.2 15 оценок

Лара Крофт теперь возвращает артефакты их владельцам

Talendor3
Новости

Героиню серии Tomb Raider - Лару Крофт - добавили в донатную игру Hero Wars, также известную как «Хроники Хаоса». По сюжету Лара попадает через древний портал в земли Доминиона, где занимается раскрытием тайн и секретов.

Героиню основательно переписали - Лара Крофт теперь просто археолог, не какой-нибудь «вор» - реликвии она возвращает, а также чтит культурное наследие.

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Согласно новой повестке кража реликвий аморальна и представляет собой «ужасное наследие колонизаторов». Бывшая расхитительница гробниц теперь за возвращение найденных сокровищ, даже если это артефакты демонов.

-28
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Север65

А как вам вариант "Дума: Возвращение взяток" ?

11
Talendor3
-1
askazanov

Неа, такое из области фантастики, и только в параллельном мире!)))

1
Gords

Какодемоны денег не берут.

-1
Пользователь ВКонтакте

Tomb raider - где raid фактически переводиться как налет, теперь возвращает артефакты! Что дальше? Assassin’s creed будет отвозить свои цели на курорт, GTA станет симулятором машин на прокат, а в the Witcher мы будем играть за слесаря?? // Max Max

1
Владимир Асцатрян

Да. Лара, Эцио, Томми Версетти и Геральт теперь рабы западной повестки и культуры отмены.

0
Sidorovich12

Не не надо... Новую видеокарту покупать что то не хочется...

0
Дворф

ясно серия мертва

0
bohdan2015

Также скорее всего и в будущей новой игре будет) нашел -верни!

0
Perseus_33

Пи.....

-1
Gelyr

Лару продают как могут, стараються успеть пока все не забыли о ней. Не когда не прощу Square enix , за то что они продали Лару и Адама Дженсона за копейки бездарям.

-1