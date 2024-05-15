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Hero Wars 30.03.2016
Ролевая, Условно-бесплатная, Фэнтези
5.5 14 оценок

Лара Крофт теперь возвращающает артефакты их владельцам

Talendor3
Новости

Героиню серии Tomb Raider - Лару Крофт - добавили в донатную игру Hero Wars, также известную как «Хроники Хаоса». По сюжету Лара попадает через древний портал в земли Доминиона, где занимается раскрытием тайн и секретов.

Героиню основательно переписали - Лара Крофт теперь просто археолог, не какой-нибудь «вор» - реликвии она возвращает, а также чтит культурное наследие.

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Согласно новой повестке кража реликвий аморальна и представляет собой «ужасное наследие колонизаторов». Бывшая расхитительница гробниц теперь за возвращение найденных сокровищ, даже если это артефакты демонов.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Север65

А как вам вариант "Дума: Возвращение взяток" ?

4
Talendor3
-1
askazanov

Неа, такое из области фантастики, и только в параллельном мире!)))

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