Фан-проект VCMI, на основе Heroes of Might & Magic 3, получил крупнейшее обновление ©

Heroes of Might and Magic III вышла более 24 лет назад. Игра, которой в следующем году исполнится четверть века, очень хороша и, надо сказать, живет своей собственной жизнью с киберспортивными мероприятиями.



Фанатские проекты тоже не умерли. Одним из доказательств, например, является реконструкция замка на Unreal Engine 5. Но мы здесь для того, чтобы обсудить VCMI. Сразу стоит отметить: сами создатели утверждают, что это не мод. Это проект, который полностью переписывает игровой движок, сохраняя при этом как можно больше оригинального контента. Итак, перед нами фанатский ремейк, который недавно был обновлен до версии 1.2.0. Это самое большое обновление на сегодняшний день. На официальном сайте разработчиков VCMI вы можете найти все примечания к патчу.

В последнее время проект VCMI набирает обороты. Благодаря замечательной работе разработчиков и поддержке сообщества мы можем представить вам наше самое большое обновление с множеством новых функций и исправлений. В этот раз мы сосредоточились на общем опыте игрока, стараясь доработать все функции и исправить проблемы, возникшие в прошлом.

Обновление действительно всеобъемлющее. Например, переписан движок рендеринга, что выражается в более плавной анимации и лучшей производительности. Сам лаунчер также претерпел значительные изменения, чтобы сделать его максимально удобным для пользователя.



В любом случае, это лишь капля в море всего обновления, потому что если вы перейдете на полную страницу изменений, сделанных на GitHub, то увидите более 1 600 примечаний. Однако, по большей части, основное внимание было уделено доработке технического уровня. Есть правда и минусы - сохранения из 1.1 не будут работать в 1.2.