Легендарной Heroes of Might and Magic III исполнилось 25 лет

В этом году отмечается юбилей одной из самых знаковых стратегических игр в истории компьютерных игр - Heroes of Might and Magic III.

Именно 25 лет назад, 28 феврале 1999 года, компания New World Computing выпустила эту легендарную игру под заголовком "The Restoration of Erathia" ("Возрождение Эрафии" в переводе от Бука), которая стала настоящим культовым явлением для миллионов игроков по всему миру.

Heroes of Might and Magic III (или просто "Герои 3", как её часто называют наши поклонники) поразила игровое сообщество своим уникальным сочетанием пошаговой стратегии, элементов RPG и фэнтезийного мира. Игроки могли выбирать одну из множества фракций, каждая из которых имела свои уникальные особенности, героев и существ.

В течение года после выхода HoMM III были выпущены два значительных сюжетных дополнения: сиквел "Armageddon’s Blade" ("Клинок Армагеддона") и приквел "The Shadow of Death" ("Дыхание Смерти").

В начале 2015 года Ubisoft, которая в настоящее время владеет правами на франшизу Might and Magic, решила воспользоваться ностальгией игроков и выпустила HD-ремастер Heroes of Might and Magic III. Однако проект был встречен довольно прохладно: новый визуальный стиль не пришелся по вкусу, а также игра оказалась "обрубком" - без ключевых дополнений Armageddon’s Blade и The Shadow of Death.

За прошедшие 25 лет Heroes of Might and Magic III не только завоевала сердца миллионов игроков, но и оставила неизгладимый след в истории игровой индустрии. Многие до сих пор с удовольствием вспоминают бесконечные поединки с друзьями в многопользовательском режиме, стратегические хитрости и захватывающие приключения, которые они пережили в мире "Героев 3".