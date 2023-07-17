Heroes of Might and Magic 3: The Restoration of Erathia март 1999 г.
9.3 1 417 оценок

Появилась браузерная версия "Герои Меча и Магии 3"

Simple Jack

Инди-разработчики представили браузерную версию популярной игры «Герои Меча и Магии 3». В настоящее время доступно только дополнение The Shadow of Death, а основная сюжетная линия будет добавлена позднее.

Проект находится на стадии бета-тестирования, но уже сейчас любой желающий может опробовать его. Игрокам предоставляется возможность играть в мультиплеере или с ботом, а также загружать пользовательские карты.

Проект полностью бесплатный, хотя отсутствует русский язык. Тем не менее, в игре присутствует большое количество игроков из российского комьюнити.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Shеpard

Вне дома играю в героев на стеам деке с всевозможными модификациями, так что вообще пофиг.

0
Real Slim Shady

Да да, удачи в оптимизации и лечении багов

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-1
wianewa

Никто в своём уме в голый SoD играть не будет, когда есть HD mod. А уж тем более, когда есть HotA. Даже самые упоротые СоДеры уже давно перешли на Хоту.

-2