Фил Спенсер объяснил, зачем надел футболку с принтом Hexen на Xbox Games Showcase ©

Если вы вчера смотрели Xbox Games Showcase, то могли заметить, что на футболке Фила Спенсера был принт с обложки игры Hexen: Beyond Heretic, фэнтезийного шутера 90-х. Многие задавались вопросом, не намекал ли Спенсер предстоящий анонс, но, к сожалению, эти подозрения не оправдались.





В интервью Polygon Спенсер настаивает на том, что он не намекал на возрождение игры.

Это не было моей попыткой заранее объявить об этом. Но это было признание важности некоторых игр в нашем портфолио.

Далее Спенсер рассказал немного больше о том, что Hexen была игрой, которую он "любил", отметив, что футболка была сделана скорее для ностальгии без какого-либо скрытого смысла за этим.

Так что для меня надеть футболку [Hexen] было не столько намеком, сколько ностальгией. Я понимаю, что по мере роста нашего портфолио у нас появляются важные [игры], которые мы должны защищать, лелеять и, возможно, когда-нибудь вернуть.

Hexen: Beyond Heretic, разработанная Raven Software и изданная создателем Doom - Id Software, вышла в 1995 году.



После того, как в 2020 году Microsoft купила Id Software и остальную собственность ZeniMax Media, Xbox теперь владеет правами и может выпустить еще одну игру Heretic или Hexen.



А если Xbox удастся приобрести Activision-Blizzard, возможно, компания сможет привлечь Raven Software к разработке (снова). Мы можем только мечтать.