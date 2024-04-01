на главную
об игре
Hi-Fi RUSH 25.01.2023
Экшен, От третьего лица, Музыка
7.6 218 оценок

Digital Foundry говорят, что Hi-Fi Rush работает на PlayStation 5 лучше чем на Xbox Series и ПК

KoRnEr
Новости

Проанализировав Hi-Fi Rush, специалисты Digital Foundry отметили, что версия для PlayStation 5 имеет улучшенное качество теней по сравнению с версией для Xbox Series X. Причём речь идёт о всех динамических тенях, включая тени окружения и персонажей.

Впрочем это единственная ощутимая разница между Hi-Fi Rush на PlayStation 5 и на Xbox Series X. В остальном версии являются настоящими копиями друг друга - одинаковые текстуры, анизотропная фильтрация, детализация мира, практически стабильные 60 кадров и другое.

Несмотря на это, даже небольшое преимущество версии для PlayStation перед версией для Xbox в Digital Foundry считают странным явлением, возможно, этот момент не заметили разработчики.

Однако не стоит забыть о других мультиплатформенных консольных релизах вроде Ghostwire: Tokyo или Pentiment, которые в тот или иной момент имели определённые превосходства в плане производительности на PlayStation 5. И это при том, что Microsoft позиционирует Xbox Series X как «самую мощную игровую консоль на рынке».

Проблема с Xbox-версией Ghostwire: Tokyo не исправлена по сей день, что доказывают технические тесты. Касаемо Pentiment, то здесь речь идёт о поддержке 120 кадров, которую добавили на Xbox только после PlayStation 5. В Obsidian тогда списали всё на баг, однако у разработчиков было достаточно времени, чтобы реализовать функцию до выхода игры.

0
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Serj77777

Наверно уже каждый заметил,что Digital Foundry это подсосы Сони,которые никогда не упускают возможность лизнуть ей зад и сделать рекламу для платформы.)

7
I love my computer

Ни слова о том, почему на плойке лучше чем на ПК. Ну и в целом новость мощная, конечно, стоит того, чтоб написать целую статью.

6
брaтанчик

Тени лучше. Смотри видео.

0
JohnTornton

потому что пк собирают мамкины сборщики как попало, даже не понимая, что с чем сочетается, а что нет
а потом ноют, что у них фризит и тп

0
JohnTornton

ахахахаха

0