Digital Foundry говорят, что Hi-Fi Rush работает на PlayStation 5 лучше чем на Xbox Series и ПК

Проанализировав Hi-Fi Rush, специалисты Digital Foundry отметили, что версия для PlayStation 5 имеет улучшенное качество теней по сравнению с версией для Xbox Series X. Причём речь идёт о всех динамических тенях, включая тени окружения и персонажей.

Впрочем это единственная ощутимая разница между Hi-Fi Rush на PlayStation 5 и на Xbox Series X. В остальном версии являются настоящими копиями друг друга - одинаковые текстуры, анизотропная фильтрация, детализация мира, практически стабильные 60 кадров и другое.

Несмотря на это, даже небольшое преимущество версии для PlayStation перед версией для Xbox в Digital Foundry считают странным явлением, возможно, этот момент не заметили разработчики.

Однако не стоит забыть о других мультиплатформенных консольных релизах вроде Ghostwire: Tokyo или Pentiment, которые в тот или иной момент имели определённые превосходства в плане производительности на PlayStation 5. И это при том, что Microsoft позиционирует Xbox Series X как «самую мощную игровую консоль на рынке».

Проблема с Xbox-версией Ghostwire: Tokyo не исправлена по сей день, что доказывают технические тесты. Касаемо Pentiment, то здесь речь идёт о поддержке 120 кадров, которую добавили на Xbox только после PlayStation 5. В Obsidian тогда списали всё на баг, однако у разработчиков было достаточно времени, чтобы реализовать функцию до выхода игры.