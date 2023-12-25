Начало бета-тестирования и масштабнейшая демонстрация голосов Hi-Fi Rush от Mechanics VoiceOver

Студия Mechanics VoiceOver анонсировала начало бета-теста русской озвучки Hi-Fi Rush, дабы выяснить все недочёты и подготовить локализацию к релизу. Подкрепили они это масштабной демонстрацией голосов, в новом ролике. В нём вы услышите голоса всех ключевых персонажей

Сами Механики пишут:

В ролике вы услышите, наконец, все голоса ключевых героев - надеемся, все придется вам по вкусу и наполнит позитивом! К слову, таким образом мы публично заявляем, что начинается бета-тестирование озвучки, дабы исправить недочеты, баланс звука и текст в субтитрах. Планируем не затягивать и поскорее выпустить для вас динамичную зажигалочку с русской локализацией. ВНИМАНИЕ: РОЛИК СОДЕРЖИТ СПОЙЛЕРЫ!!!

Также Механики поделились другими новостями про локализацию God of War и Dying Light. Для первой тоже готовится бета-тест, который будет доступен для платных подписчиков Бусти. В тоже время сборы Dying Light преодолели 100к (суммарные сборы Бусти и VK)

С успехами сборов велика вероятность в ближайшее время продемонстрировать вам геймплейные отрывки с русской озвучкой как главного героя, так и других ключевых героев, которых Кайл Крейн встречает на своем пути, в захваченном зомби городе Харане!