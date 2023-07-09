Новый геймплейный ролик Hi-Fi RUSH с русской озвучкой от Mechanics VoiceOver ©

Студия Mechanics VoiceOver представила новое геймплейное видео Hi-Fi RUSH с демонстрацией готовящейся русской озвучки. По словам команды, осталось дозаписать актёра на главную роль и ещё одного персонажа, и озвучка будет полностью готова. Ориентировочная дата выхода – конец лета - начало осени. В ближайшее время команда собирается представить ещё один геймплей с демонстрацией озвучки.

Мир игры преображается, звучат русские голоса во время прохождения, а еще нам осталось дозаписать актера на главную роль и еще одного персонажа - и все! Далее дело за обработкой звука, которая уже ведется активно, и тестированием озвучки. В ближайшее время планируем вас порадовать еще одной демонстрацией геймплея с русской озвучкой и прикольными бэкстейджами. Сразу оговоримся, чтобы избежать вопросов "а когда...?" в комментариях: релиз будет ориентировочно в конце лета-начале осени.