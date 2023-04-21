Студия Mechanics VoiceOver собрала нужную сумму на озвучку HI-FI RUSH ©

Как недавно стало известно, студия Mechanics VoiceOver собрала необходимую сумму на озвучку ритм-экшена HI-FI RUSH от Tango Gameworks. На данный момент из требуемых 150 тыс. рублей собрано 150 918 благодаря 504 спонсорам.

Как сообщала студия в конце марта в анонсе русской озвучки, "мы постараемся сделать всё "по красоте", чтобы вам было максимально приятно наслаждаться битом и крошить роботов вместе с котей, ну а вы же со своей стороны можете немного помочь проекту, поддержав сборы". Как видно, краудфандинговая кампания прошла вполне успешно, и меньше, чем за месяц нужная сумма была собрана.