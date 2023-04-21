Hi-Fi RUSH 25.01.2023
7.3 136 оценок

Студия Mechanics VoiceOver собрала нужную сумму на озвучку HI-FI RUSH

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monk70
Новости

Как недавно стало известно, студия Mechanics VoiceOver собрала необходимую сумму на озвучку ритм-экшена HI-FI RUSH от Tango Gameworks. На данный момент из требуемых 150 тыс. рублей собрано 150 918 благодаря 504 спонсорам.

Как сообщала студия в конце марта в анонсе русской озвучки, "мы постараемся сделать всё "по красоте", чтобы вам было максимально приятно наслаждаться битом и крошить роботов вместе с котей, ну а вы же со своей стороны можете немного помочь проекту, поддержав сборы". Как видно, краудфандинговая кампания прошла вполне успешно, и меньше, чем за месяц нужная сумма была собрана.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
neropashka

я очень хочу купить игру. Жду скидку. Явно один из номинантов на игру года

0
ChauvinisticBellona

500 игроков в среднем за последний месяц в стиме, не знаю зачем для кого

-2