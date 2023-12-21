Градостроительный симулятор Highrise City получил дополнение, добавляющее метро и аэропорты

Highrise City предлагает вам сложный игровой процесс и даёт все возможности и инструменты, необходимые для создания живого и динамичного города. Позаботьтесь о своём городе, чтобы он рос и процветал, превращаясь в гигантский мегалополис.

Вам необходимо не только строить город, но и активно управлять им, контролируя экономическое состояние. Организуйте и создайте эффективные маршруты ресурсов и убедитесь, что ваша экономика хорошо сбалансирована, чтобы гарантировать стабильный рост. Как только вам удалось создать процветающий и растущий город, наступает время для тонкой настройки. Но в это время вам следует сделать перерыв и просто насладиться тем, что вы создали. Возможно, вам удастся увидеть тысячи людей и машин на одной сцене, наполняющих ваш город жизнью.