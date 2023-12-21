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Highrise City 24.03.2022
Стратегия, Симулятор, Строительство, Песочница
6.7 26 оценок

Градостроительный симулятор Highrise City получил дополнение, добавляющее метро и аэропорты

monk70
Новости

Deck13 Spotlight объявила о выпуске первого расширение для градостроительного симулятора Highrise City. Дополнение Metro & Planes позволяет игрокам создавать еще более реалистичные города и погружаться в незабываемые впечатления, которые нельзя пропустить.

DLC Metro & Planes предлагает игрокам новую возможность проектировать свои города и создавать еще более реалистичную среду и отрасли экономики. Новый аэропорт добавляет новый способ торговли ресурсами и увеличения благосостояния ваших городов. Используйте совершенно новую систему метро, чтобы оптимизировать свой общественный транспорт. В недавно созданном метро используется сложная железнодорожная система на основе сплайнов, которая позволяет легко создавать сложные системы метрополитена и строить еще более реалистичные города. Кроме того, новые дополнения к общественному транспорту еще больше снизят расходы ваших граждан, позволяя им преодолевать еще большие расстояния до назначенного им рабочего места.

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