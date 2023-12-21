Градостроительный симулятор Highrise City получил дополнение, добавляющее метро и аэропорты

Deck13 Spotlight объявила о выпуске первого расширение для градостроительного симулятора Highrise City. Дополнение Metro & Planes позволяет игрокам создавать еще более реалистичные города и погружаться в незабываемые впечатления, которые нельзя пропустить.
DLC Metro & Planes предлагает игрокам новую возможность проектировать свои города и создавать еще более реалистичную среду и отрасли экономики. Новый аэропорт добавляет новый способ торговли ресурсами и увеличения благосостояния ваших городов. Используйте совершенно новую систему метро, чтобы оптимизировать свой общественный транспорт. В недавно созданном метро используется сложная железнодорожная система на основе сплайнов, которая позволяет легко создавать сложные системы метрополитена и строить еще более реалистичные города. Кроме того, новые дополнения к общественному транспорту еще больше снизят расходы ваших граждан, позволяя им преодолевать еще большие расстояния до назначенного им рабочего места.