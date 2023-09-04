Градостроительный симулятор Highrise City получил новый трейлер по случаю выхода из раннего доступа ©

Highrise City, амбициозный градостроительный проект от FourExo Entertainment и Deck13 Spotlight, официально вышел из раннего доступа и теперь доступен в Steam и GOG.

Оглядываясь назад, можно сказать, что игра, вышедшая в раннем доступе, сильно отличается от той, которой Highrise City является сегодня - от визуальных изменений до более сложных ресурсных систем. От переработанного пользовательского интерфейса до масштабных улучшений производительности, позволяющих игрокам строить многомиллионные города. В процессе разработки Highrise City геймплей был сформирован благодаря бесчисленным обновлениям. Теперь игроки могут рассчитывать на компетентный градостроительный конструктор, позволяющий контролировать все.

Релизное обновление содержит множество новых возможностей. Новые игроки могут познакомиться с небольшим сюжетом и пройти специальные миссии. Теперь необходимо строить линии электропередач, включая подстанции. Торговые центры необходимы жителям города, а меганебоскребы можно будет открыть в поздней игре. А если игрокам удастся построить многоступенчатый космический порт, то они даже смогут открыть контент New Game+ с альтернативными режимами строительства для опытных игроков.

И это еще не все. Теперь доступен общественный транспорт в виде автобусов. Игроки могут создавать собственные линии, чтобы уменьшить трафик в своих огромных городах. Появились новые ресурсы, мэрам также необходимо заботиться о вредных отходах, а общая балансировка, производительность и возможности были немного доработаны и улучшены.