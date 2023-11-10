Компании предлагали один доллар за разработчиков Hitman, когда Square Enix хотела избавиться от них

В это трудно поверить, но еще несколько лет назад Square Enix хотела избавиться от разработчика Hitman, компании IO Interactive. В интервью журналу Edge генеральный директор IOI Хакан Абрак (Hakan Abrak) рассказал, что компания неоднократно получала предложения о покупке студии по цене всего 1 доллар.

В интервью журналу Edge Абрак рассказал, что Square Enix начала рассматривать возможность продажи IOI после того, как игра Hitman (2016) не оправдала ожиданий. По его словам, студия не приносила прибыль почти десять лет подряд, и это делало ее непривлекательной для потенциальных покупателей.

Некоторые компании предлагали 1 доллар за поглощение IO Interactive, другие обсуждали возможность сокращения студии до пятой части ее размеров и превращения франшизы Hitman в free-to-play. Причина, по которой предложение в 1 доллар звучит неплохо, заключается в том, что преобразование студии с выплатой заработной платы стоит больших денег, поэтому 1 доллар — это, по сути, просто снятие финансового бремени с плеч Square Enix.

В итоге IOI удалось выкупить себя из-под власти Square Enix. По словам Абрака, студия не могла платить столько, сколько могла бы платить крупная компания, но им удалось договориться о том, что Square Enix сохранила миноритарную долю в компании.

С тех пор IOI выпустила несколько игр из серии Hitman, получившие признание критиков, владеет лицензией на Джеймса Бонда и работает над загадочной фэнтезийной ролевой игрой. Хорошо, что Square Enix не продала студию всего за 1 доллар.