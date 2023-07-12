Hitman: World of Assassination получит коробочную версию для PlayStation 5 в конце августа ©

IO Interactive объявила о сотрудничестве с Solutions 2 GO (S2G), глобальным дистрибьютором видеоигр, для выпуска физической версии Hitman World of Assassination для PlayStation 5 25 августа 2023 года.

Каждая физическая копия игры включает в себя набор из 3 коллекционных арт-карт, на которых изображены роскошные и гипердетализированные игровые локации. Каждая карта содержит изображения культового игрового места в трилогии: таинственный учебный центр ICA, высокооктановые острые ощущения на гоночной трассе в Майами и роскошная элегантность самого высокого небоскреба в Дубае.

Кроме того, ограниченное количество арт-карт (50 для Европы и 50 для Америки) будет подписано командой разработчиков IO Interactive и случайным образом вставлено в физические копии игры.

Hitman World of Assassination объединяет лучшее из Hitman 1, Hitman 2 и Hitman 3 в наборе контента, который включает в себя основную кампанию, режим «Контракты», «Эскалации», аркады «Неуловимые цели» и интерактивный контент.

Hitman World of Assassination также включает режим «Фрилансер» — новый способ играть на своих условиях, который сочетает в себе элементы rogue-like и глубокое стратегическое планирование с постоянным и бесконечно повторяемым игровым процессом.