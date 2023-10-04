IO Interactive отметит 25-летие студии праздничными мероприятиями в HITMAN World of Assassination ©

IO Interactive анонсировала серию мероприятий по HITMAN World of Assassination, которые пройдут в октябре в честь 25-летия IO Interactive.

Игрокам предлагается присоединиться к празднованию и насладиться длинным списком внутриигровых событий. Две миссии «Неуловимые цели» — «Плохой мальчик» и «Продовольственный критик» — вернутся в игру и будут доступны с 13 по 23 октября и с 20 по 30 октября соответственно.

HITMAN World of Assassination также предложит игрокам новые испытания и крутые костюмы в течение октября. Примечательно, что Хэллоуинское событие The Mills Reverie вернется 26 октября. Начиная с того же дня, испытание «Кодовое имя 47» позволит фанатам разблокировать ретро-скин и костюм для Агента 47. 27 октября поклонники стримов смогут разблокировать эксклюзивный костюм Purple Streak в качестве награды Twitch во время просмотра контента от любимых стримеров.

Игроки HITMAN World of Assassination смогут насладиться следующей миссией неуловимой цели: The Drop 27 октября. Им будет поручено уничтожить международного диджея, ставшего наркобароном, по образцу всемирно известного диджея Дмитрия Вегаса.

В течение ограниченного времени игроки смогут принять участие в уникальном контракте «сделай или умри». Им предстоит найти множество способов заставить Агента 47 проникнуть в берлинский клуб и устранить угрозу, исходящую от двуликого музыканта.

HITMAN World of Assassination доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК в Steam и Epic Games Store. Облачная версия также доступна для Switch.