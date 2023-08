IO Interactive раскрыла подробности новой миссии Неуловимой цели с участием Дмитрия Вегаса в HITMAN ©

IO Interactive раскрыла новые подробности о предстоящей миссии «Неуловимая цель» для HITMAN World of Assassination с участием международной суперзвезды диджея и актера Дмитрия Вегаса.

В этом кратком трейлере миссии рассказывается о прибытии персонажа Дмитрия Вегаса, Алексиоса Ласкариса, в берлинскую локацию HITMAN World of Assassination. Предстоящая миссия, включающая в себя изображение и озвучку Дмитрия Вегаса, будет доступна бесплатно всем игрокам HITMAN World of Assassination на всех платформах в октябре 2023 года, а ее глобальный выпуск запланирован на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.

Чтобы подготовиться к этой уникальной миссии, игроки PlayStation 5 теперь могут приобрести физическую версию HITMAN World of Assassination. Это физическое издание игры, выпущенное в сотрудничестве с Solutions 2 GO (S2G), глобальным дистрибьютором видеоигр, включает в себя набор из трех коллекционных арт-карточек с изображениями роскошных и сверхдетализированных игровых локаций. На каждой картjxrt изображены культовые игровые места трилогии: загадочный тренировочный центр ICA, острые ощущения гоночной трассы в Майами и роскошная элегантность самого высокого небоскреба Дубая.

Кроме того, ограниченное количество арт-карточек (50 для Европы и 50 для Америки) будет подписано командой разработчиков IO Interactive и в случайном порядке вставлено в физические копии игры.