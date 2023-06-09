Представлена дорожная карта Hitman World of Assassination на лето 2023 года ©

Разработчик IO Interactive раскрыл дорожную карту игры Hitman World of Assassination на лето 2023 года. Дорожная карта отображает все новинки и контент, которые появятся в течение следующих трех месяцев, предоставляя игрокам повод снова окунуться в любимую "песочницу" про наемных убийц. В отличие от прошлых дорожных карт, эта охватывает трехмесячный период с июня по август 2023 года.

В течение следующих трех месяцев в игре появятся новые костюмы, испытания и премиум-контент, которые можно будет разблокировать. Для некоторых фанатов это будет первый раз, когда они смогут получить доступ к определенным аспектам игры.

В официальных заметках к дорожной карте на лето 2023 года содержится подробная информация обо всем, что появится в Hitman World of Assassination. Среди наиболее интересных нововведений, добавляемых в игру, - два новых задания, Kick Back Kimono и Hot Fizzsh, которые позволяют разблокировать костюмы VIP-пациента и жителя тропических островов (соответственно). К новым заданиям добавлены девять новых "Неуловимых целей", два набора "Курируемые контракты" и новая эскалация "Садовая выставка в Дартмуре".

17 августа Hitman World of Assassination получит полное обновление игры с улучшением стабильности и качества жизни. В тот же день для всех игроков будет доступно премиум-контент, который ранее был эксклюзивным для Hitman 3 в качестве бонуса за предварительный заказ. Trinity Pack состоит из трех косметических наборов, которые Агент 47 может надевать в любой точке мира убийств.

Но это еще не все. 17 августа также выйдет Sarajevo Six - кампания из шести дополнительных миссий, ранее эксклюзивных для Hitman 2016, которая станет новым игровым контентом для игры, хранившимся в заперти долгие годы.