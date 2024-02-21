Шон Бин возвращается в качестве неуловимой цели в HITMAN World of Assassination

IO Interactive объявила о возвращении заветной миссии «Неуловимая цель» — «Бессмертный» в HITMAN World of Assassination, в которой участвует двукратный победитель BAFTA Шон Бин. Всемирно известный актер собирается повторить свою роль Марка Фабы, бывшего агента МИ-5, ставшего убийцей-фрилансером с раздражающей привычкой инсценировать собственную смерть. Игроки смогут воспользоваться шансом завершить свою миссию начиная с 22 марта 2024 года и в течение четырех недель. «Бессмертный» выйдет во всем мире на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.

Представленный как первая неуловимая цель в HITMAN 2, Шон Бин, он же Марк Фаба, сразу же стал фаворитом в сообществе HITMAN, и многие просили увидеть, как он снова выйдет из тени. Игроки смогут преследовать печально известного Бессмертного, выполняя миссию на карте Майами. Задача состоит в том, чтобы остановить Марка Фабу, прежде чем он сможет завершить контракт на мероприятии Global Innovation Race.