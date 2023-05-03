Hogwarts Legacy 10.02.2023
8.5 3 580 оценок

Чарующий саундтрек Hogwarts Legacy пополнился новой песней в исполнении Dune Moss

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butcher69
Новости

После очередной задержки Hogwarts Legacy наконец-то выйдет на PlayStation 4 и Xbox One 5 мая. В честь этого знаменательного и долгожданного события разработчики игры сообщили, что саундтрек приключенческой игры пополнится новой песней под названием "Will I Fly (Isidora's Song)"

Песню исполняет Dune Moss, певица, автор песен и любительница фей, которая описывает свои основные жанры как "эфирная магия, инди-электроника, арт-поп и музыкальное вдохновение, исходящее от таких исполнителей, как Enya, AURORA, Imogen Heap, Purity Ring и т.д.". Ролик новой песни подтверждает эту оценку, демонстрируя воздушный и призрачный вокал, парящий над игровыми кадрами молодой Исидоры Морганак.

Трейлеры
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Беркут Слеер

Хороший вокал, глубина. Но похоже, с обработкой переборщили.

0
inkomniak

Красива

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