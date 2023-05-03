Чарующий саундтрек Hogwarts Legacy пополнился новой песней в исполнении Dune Moss ©

После очередной задержки Hogwarts Legacy наконец-то выйдет на PlayStation 4 и Xbox One 5 мая. В честь этого знаменательного и долгожданного события разработчики игры сообщили, что саундтрек приключенческой игры пополнится новой песней под названием "Will I Fly (Isidora's Song)"

Песню исполняет Dune Moss, певица, автор песен и любительница фей, которая описывает свои основные жанры как "эфирная магия, инди-электроника, арт-поп и музыкальное вдохновение, исходящее от таких исполнителей, как Enya, AURORA, Imogen Heap, Purity Ring и т.д.". Ролик новой песни подтверждает эту оценку, демонстрируя воздушный и призрачный вокал, парящий над игровыми кадрами молодой Исидоры Морганак.