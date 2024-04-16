EA Sports FC 24 и Hogwarts Legacy продолжают сражаться за первое место в британском розничном чарте

В британском розничном чарте вновь наблюдается борьба между EA Sports FC 24 и Hogwarts Legacy, занимающими первое и второе места соответственно в топ-10, в котором на восьмом месте находится возвращение Helldivers 2.
- EA Sports FC 24
- Hogwarts Legacy
- Mario Kart 8 Deluxe
- Mortal Kombat 11 Ultimate
- Princess Peach: Showtime!
- Elden Ring
- Super Mario Bros. Wonder
- Helldivers 2
- Minecraft (Switch)
- Nintendo Switch Sports
Шутер от Arrowhead Game Studio стал самой продаваемой игрой в марте в Великобритании, превзойдя Marvel's Spider-Man 2, и тот факт, что игра не собирается покидать топ-10, говорит о том, какие цифры она набирает.
Помимо таких миллионных продаж, как Mario Kart 8 Deluxe, Elden Ring и Minecraft, присутствие Mortal Kombart 11 в британском чарте, очевидно, является результатом промоакции, которая снизила цену файтинга от NetherRealm Studios.
Я не понимаю почему у этой игры я про хогвартс такие хорошие оценки.Я играл где то пол года назад,всмпомнить не могу хоть одного персонажа. Очень стерильная игра
Стерильная, но оч качественная и не противная. Сейчас даже малость нет такого у всех остальных игр.
Чисто погонять покайфовать сюжетку пройти сойдет. Ничего плохого не скажешь, да и хорошего наверное. Уже успех.
Дело в том, что ты не читал Гарри Поттера.
Игра от фанатов для фанатов. Аккуратная, в плане что без экспериментов особо в геймплейном плане. Вторая часть должна быть явно на голову выше, руку набили уже, плюс замок готовый есть, на него время тратить не надо и переделывать особо тоже
Сам Бог велел этот мем кинуть