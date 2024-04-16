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Hogwarts Legacy 10.02.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8.5 6 532 оценки

EA Sports FC 24 и Hogwarts Legacy продолжают сражаться за первое место в британском розничном чарте

butcher69
Новости

В британском розничном чарте вновь наблюдается борьба между EA Sports FC 24 и Hogwarts Legacy, занимающими первое и второе места соответственно в топ-10, в котором на восьмом месте находится возвращение Helldivers 2.

  1. EA Sports FC 24
  2. Hogwarts Legacy
  3. Mario Kart 8 Deluxe
  4. Mortal Kombat 11 Ultimate
  5. Princess Peach: Showtime!
  6. Elden Ring
  7. Super Mario Bros. Wonder
  8. Helldivers 2
  9. Minecraft (Switch)
  10. Nintendo Switch Sports

Шутер от Arrowhead Game Studio стал самой продаваемой игрой в марте в Великобритании, превзойдя Marvel's Spider-Man 2, и тот факт, что игра не собирается покидать топ-10, говорит о том, какие цифры она набирает.

Помимо таких миллионных продаж, как Mario Kart 8 Deluxe, Elden Ring и Minecraft, присутствие Mortal Kombart 11 в британском чарте, очевидно, является результатом промоакции, которая снизила цену файтинга от NetherRealm Studios.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
kalak47

Я не понимаю почему у этой игры я про хогвартс такие хорошие оценки.Я играл где то пол года назад,всмпомнить не могу хоть одного персонажа. Очень стерильная игра

0
вупсич пупсич

Стерильная, но оч качественная и не противная. Сейчас даже малость нет такого у всех остальных игр.
Чисто погонять покайфовать сюжетку пройти сойдет. Ничего плохого не скажешь, да и хорошего наверное. Уже успех.

0
muxamor2011

Дело в том, что ты не читал Гарри Поттера.

0
Raf9111

Игра от фанатов для фанатов. Аккуратная, в плане что без экспериментов особо в геймплейном плане. Вторая часть должна быть явно на голову выше, руку набили уже, плюс замок готовый есть, на него время тратить не надо и переделывать особо тоже

0
Jarvis666

Сам Бог велел этот мем кинуть

-5