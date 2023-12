Hogwarts Legacy обошла Modern Warfare 3 как самая продаваемая игра 2023 года в США

2023 год подходит к концу, и каким же он был для игр. Год ознаменовался выходом целого ряда громких игр, таких как Starfield, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Spider-Man 2, Diablo IV, Super Mario Bros. Wonder, Call of Duty: Modern Warfare III и многих других

2023 год был фантастическим годом для больших игр, но он также был отмечен значительными увольнениями среди больших и малых разработчиков. По некоторым оценкам, общее число увольнений в индустрии видеоигр в 2023 году превысило 6 000.

Какие игры продавались лучше всего в 2023 году? Год еще не закончился, так что полной картины у нас пока нет. Но исследовательская компания Circana, ранее известная как NPD, ежемесячно публикует обновленный список самых продаваемых игр в 2023 году. Это помогает нам понять, какие игры являются самыми продаваемыми, даже если рейтинг не является идеальным и не всегда полным.

Например, некоторые компании не предоставляют Circana данные о цифровых продажах. Учитывая растущую популярность покупки игры в цифровом виде по сравнению с приобретением физической копии, это примечательно. Кроме того, одно только количество продаж или рейтинг игры не всегда отражает ее общие коммерческие показатели. Сейчас популярны сервисы подписки, такие как Game Pass, и в случае Starfield это, наряду с эксклюзивностью игры для Xbox, может негативно сказаться на прямых продажах.

Кроме того, Circana не раскрывает конкретные цифры продаж, предоставляя лишь рейтинг. И опять же, этот список охватывает только продажи видеоигр в США.

Читайте далее в галерее, чтобы узнать о самых продаваемых играх 2023 года. Данный список охватывает период с 1 января 2023 года по 25 ноября 2023 года.