Hogwarts Legacy обошла Modern Warfare 3 как самая продаваемая игра 2023 года в США

2023 год подходит к концу, и каким же он был для игр. Год ознаменовался выходом целого ряда громких игр, таких как Starfield, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Spider-Man 2, Diablo IV, Super Mario Bros. Wonder, Call of Duty: Modern Warfare III и многих других
2023 год был фантастическим годом для больших игр, но он также был отмечен значительными увольнениями среди больших и малых разработчиков. По некоторым оценкам, общее число увольнений в индустрии видеоигр в 2023 году превысило 6 000.
Какие игры продавались лучше всего в 2023 году? Год еще не закончился, так что полной картины у нас пока нет. Но исследовательская компания Circana, ранее известная как NPD, ежемесячно публикует обновленный список самых продаваемых игр в 2023 году. Это помогает нам понять, какие игры являются самыми продаваемыми, даже если рейтинг не является идеальным и не всегда полным.
Например, некоторые компании не предоставляют Circana данные о цифровых продажах. Учитывая растущую популярность покупки игры в цифровом виде по сравнению с приобретением физической копии, это примечательно. Кроме того, одно только количество продаж или рейтинг игры не всегда отражает ее общие коммерческие показатели. Сейчас популярны сервисы подписки, такие как Game Pass, и в случае Starfield это, наряду с эксклюзивностью игры для Xbox, может негативно сказаться на прямых продажах.
Кроме того, Circana не раскрывает конкретные цифры продаж, предоставляя лишь рейтинг. И опять же, этот список охватывает только продажи видеоигр в США.
Читайте далее в галерее, чтобы узнать о самых продаваемых играх 2023 года. Данный список охватывает период с 1 января 2023 года по 25 ноября 2023 года.
- Hogwarts Legacy
- Call Of Duty: Modern Warfare III
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- Marvel's Spider-Man 2
- Madden NFL 24
- Diablo IV
- Call of Duty: Modern Warfare II (2022)
- Star Wars Jedi: Survivor
- Mortal Kombat 1
- Starfield
- Resident Evil 4 (2023)
- EA Sports FC 24
- MLB The Show 23
- Dead Island 2
- Super Mario Bros. Wonder
- Final Fantasy XVI
- Street Fighter 6
- FIFA 23
- Elden Ring
- Remnant II
Итак, что это значит? Что это типа две крутые игры? Нет.
Это значит, что фанбаза Гарри Поттера больше фанбазы каловдутий.
Кто её покупает? С одной стороны игру хейтят, как "скучный сюжет и играть долго не интересно", с другой вечно в топах сидит. Это из-за первой игры по вселенной гп?
Душнилам запрещаю писать, что она не первая. Знаю, но из современных игр - первая.
я так про неё могу сказать. она чрезмерно красивая, но пуста до безобразия. это как игра юбисофт но с обрезанными активностями. игры юбисофт красивыми назвать я не могу, но вот получается, что какой-то игровой опыт в них ты больше получаешь. у юбиков в ассасине есть исторический режим, где тебя на экскурсию по историческим местам водят, вот примерно так и хогвартс легаси - на экскурсию в хогвартс сходил
Игры года, даже в Топе нет...
...ну это уже смешно.
Это же насколько низко пала игровая индустрия, что игра года, даже в топ 20 игр по продажам не может попасть?
Есть, правда 2022-ого...
Истинный Джо не упускает возможности почувствовать себя военом.
Хоть кто-то обошёл Modern Warfare III в продажах,человечество не совсем безнадёжно.
Офтоп: Че там у GW с переводом ? Никто не в курсе, как они на этот раз, оправдываться будут ?
Mortal Kombat 1 на 9 месте, серъёзно?????
А где же "игра года" bg3 в списке самых продаваемых в сша? 🤣😂
Даже DI2 ее обошел ЛОЛ. Американцы лучшие, все на свои места поставили, 👍.
ща мне минусов напихают армия фанов бг3 🤣🤣🤣
Ну по такой логике, за звание игры года должны бороться Brawl Stars, Genshin Impact и Candy Crash. Это самые популярные игры на самой популярной платформе
При чем тут популярность, топ по продажам 😁.
Сколько там скачиваний у мобилок... Сотни миллионов? Миллиарды?
У слов "купить" и "скачать" даже по словарю ни одного общего значения нету лул.
Да, великолепный рынок для разборчивых игроков. Сразу видно.
Call Of Duty: Modern Warfare III - на втором месте. Игрокам за полный ценник влепили наспех сделанный из предыдущих материалов проект. Его обругали, но купили. Мышки плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
Хуже ситуация только с британцами и EA Sports FC 24/FIFA.