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Hogwarts Legacy 10.02.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8.4 4 936 оценок

Hogwarts Legacy обошла Modern Warfare 3 как самая продаваемая игра 2023 года в США

butcher69
Новости

2023 год подходит к концу, и каким же он был для игр. Год ознаменовался выходом целого ряда громких игр, таких как Starfield, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Spider-Man 2, Diablo IV, Super Mario Bros. Wonder, Call of Duty: Modern Warfare III и многих других

2023 год был фантастическим годом для больших игр, но он также был отмечен значительными увольнениями среди больших и малых разработчиков. По некоторым оценкам, общее число увольнений в индустрии видеоигр в 2023 году превысило 6 000.

Какие игры продавались лучше всего в 2023 году? Год еще не закончился, так что полной картины у нас пока нет. Но исследовательская компания Circana, ранее известная как NPD, ежемесячно публикует обновленный список самых продаваемых игр в 2023 году. Это помогает нам понять, какие игры являются самыми продаваемыми, даже если рейтинг не является идеальным и не всегда полным.

Например, некоторые компании не предоставляют Circana данные о цифровых продажах. Учитывая растущую популярность покупки игры в цифровом виде по сравнению с приобретением физической копии, это примечательно. Кроме того, одно только количество продаж или рейтинг игры не всегда отражает ее общие коммерческие показатели. Сейчас популярны сервисы подписки, такие как Game Pass, и в случае Starfield это, наряду с эксклюзивностью игры для Xbox, может негативно сказаться на прямых продажах.

Кроме того, Circana не раскрывает конкретные цифры продаж, предоставляя лишь рейтинг. И опять же, этот список охватывает только продажи видеоигр в США.

Читайте далее в галерее, чтобы узнать о самых продаваемых играх 2023 года. Данный список охватывает период с 1 января 2023 года по 25 ноября 2023 года.

  1. Hogwarts Legacy
  2. Call Of Duty: Modern Warfare III
  3. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
  4. Marvel's Spider-Man 2
  5. Madden NFL 24
  6. Diablo IV
  7. Call of Duty: Modern Warfare II (2022)
  8. Star Wars Jedi: Survivor
  9. Mortal Kombat 1
  10. Starfield
  11. Resident Evil 4 (2023)
  12. EA Sports FC 24
  13. MLB The Show 23
  14. Dead Island 2
  15. Super Mario Bros. Wonder
  16. Final Fantasy XVI
  17. Street Fighter 6
  18. FIFA 23
  19. Elden Ring
  20. Remnant II
10
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Fyjybv 24 24

Итак, что это значит? Что это типа две крутые игры? Нет.
Это значит, что фанбаза Гарри Поттера больше фанбазы каловдутий.

0
ratte88

Кто её покупает? С одной стороны игру хейтят, как "скучный сюжет и играть долго не интересно", с другой вечно в топах сидит. Это из-за первой игры по вселенной гп?

Душнилам запрещаю писать, что она не первая. Знаю, но из современных игр - первая.

0
Stalker608

я так про неё могу сказать. она чрезмерно красивая, но пуста до безобразия. это как игра юбисофт но с обрезанными активностями. игры юбисофт красивыми назвать я не могу, но вот получается, что какой-то игровой опыт в них ты больше получаешь. у юбиков в ассасине есть исторический режим, где тебя на экскурсию по историческим местам водят, вот примерно так и хогвартс легаси - на экскурсию в хогвартс сходил

3
DezmondAin Grimm

Игры года, даже в Топе нет...

...ну это уже смешно.

Это же насколько низко пала игровая индустрия, что игра года, даже в топ 20 игр по продажам не может попасть?

0
Varyag-6666

Есть, правда 2022-ого...

1
GraF68ru

Истинный Джо не упускает возможности почувствовать себя военом.

-1
nikvik jm

Хоть кто-то обошёл Modern Warfare III в продажах,человечество не совсем безнадёжно.

-1
tenqlnk

Офтоп: Че там у GW с переводом ? Никто не в курсе, как они на этот раз, оправдываться будут ?

-1
bohdan2015

Mortal Kombat 1 на 9 месте, серъёзно?????

-1
wdymBro

А где же "игра года" bg3 в списке самых продаваемых в сша? 🤣😂

Даже DI2 ее обошел ЛОЛ. Американцы лучшие, все на свои места поставили, 👍.

Спойлер

ща мне минусов напихают армия фанов бг3 🤣🤣🤣

-6
Fyjybv 24 24

Ну по такой логике, за звание игры года должны бороться Brawl Stars, Genshin Impact и Candy Crash. Это самые популярные игры на самой популярной платформе

3
wdymBro Fyjybv 24 24

При чем тут популярность, топ по продажам 😁.

-3
Fyjybv 24 24 wdymBro

Сколько там скачиваний у мобилок... Сотни миллионов? Миллиарды?

0
wdymBro Fyjybv 24 24

У слов "купить" и "скачать" даже по словарю ни одного общего значения нету лул.

0
Lazy Mutton

Да, великолепный рынок для разборчивых игроков. Сразу видно.

Call Of Duty: Modern Warfare III - на втором месте. Игрокам за полный ценник влепили наспех сделанный из предыдущих материалов проект. Его обругали, но купили. Мышки плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...

Хуже ситуация только с британцами и EA Sports FC 24/FIFA.

0