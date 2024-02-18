Hogwarts Legacy поблагодарила фанатов за то, что они сделали ее самой продаваемой игрой 2023 года

Hogwarts Legacy отправила своим поклонникам особое сообщение "Спасибо", когда она была признана самой продаваемой игрой номер один в мире в 2023 году. Ролевая игра, основанная на вселенной Гарри Поттера, всегда пользовалась большим спросом, и "Наследие Хогвартса" - яркий пример успешной реализации этой концепции. Результатом стала игра, которая завоевала признание критиков, была продана в огромных количествах и мгновенно стала хитом , это было огромным достижением от Avalanche Software. Геймеры отметили высокое качество игры впечатляющими продажами.
Хотя в твите не было подтверждено точное количество проданных копий, самые последние данные о продажах Hogwarts Legacy указывают на 22 миллиона копий . Масштабность достижения можно подчеркнуть следующим фактом: это первая игра , не относящаяся к Call of Duty или Rockstar Games, с 2008 года , которая стала самой продаваемой игрой в мире за календарный год.
Эх когда её покупал, думал - 3200р отдаю, не мало. - Тогда я ещё не знал, что игры в будущем будут стоить по 6к-7к от всяких капкомов
Ого, я по предзаказу тогда еще делюкс взял почти за 1.9к через кз, а щас да, самый кал продают по 8к за пыль
Тоже предзаказ брал, делюкс, ну да с этой игры я перешёл в казахстан
Dlc пусть пилят в благодарность
В благодарность пилят вторую игру.
Не фанат гари-потерялы, но раз люди раскупили игру значит игра хорошая.
К сожалению, в данном случае это заблуждение.
играл?
Это скорее ближе к Strey (приключение про котика в мире роботов) геймплея почти нет, но зато тебе приятно в этом мире находится
Почему заблуждение? Да, игра не шедевр, но вполне входит в разряд хороших игр. Нормальная игра, тем более лучшее что вообще выходило про вселенную очкастого волшебника. Уж точно эта игра не хуже других, которые выходили в том году.
И ещё раз - Я просто офигиваю от того, что игра, которая продалась лучше всех, даже в топе не было на Игру года.
Лично я не считаю Хогвартс лучше балдурса, хотя у меня больше притензий именно к балдурсу, но всё равно, в том году лучше балдурса не было, НО! То что Хогвартс даже не боролся с балдурсом за звание игры года - ну это полный бред. Ну просто, если самые высокие продажи - это не показатель, то что тогда?