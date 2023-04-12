Hogwarts Legacy получает мод с точными вариантами диалогов

Моддер chaddraganddrop выпустил обязательный мод для Hogwarts Legacy, который предлагает точные варианты диалогов. Благодаря этому моду ПК-геймеры смогут увидеть, что на самом деле скажет их главный герой.
Если вы не знали, то в Hogwarts Legacy нет точного выбора диалогов. Вместо этого игра предлагает несколько расплывчатых вариантов на выбор (за что когда-то, среди прочего, ненавидели Fallout 4). Как и в других играх, эти неясные варианты могут ввести игроков в заблуждение. Однако благодаря этому моду вы теперь можете принимать правильные решения.
Что еще интересно, этот мод может включать индикатор "Ложь", когда ваш персонаж собирается солгать. Эта настройка необязательна, и вы можете отключить ее, если она вам не нравится.
Вы можете скачать мод отсюда.
Зачем ? Диалоги там вообще ни на что не влияют
зато теперь твои ответы сразу понятны, а не общие фразы, не понятно к чему приводящие... Или ты, зная что ответы не влияют ни на что, просто их скипаешь? Тогда сильно урезанная игра получится, а-ля спидран, который еще можно понять если человек прошел более одного раза всю игру
Масс эффекту это не
когда патч новы выйдет кто знает?
Лол, прочитал "с токсичными вариантами диалогов" :D