Hogwarts Legacy получает мод с точными вариантами диалогов ©

Моддер chaddraganddrop выпустил обязательный мод для Hogwarts Legacy, который предлагает точные варианты диалогов. Благодаря этому моду ПК-геймеры смогут увидеть, что на самом деле скажет их главный герой.

Если вы не знали, то в Hogwarts Legacy нет точного выбора диалогов. Вместо этого игра предлагает несколько расплывчатых вариантов на выбор (за что когда-то, среди прочего, ненавидели Fallout 4). Как и в других играх, эти неясные варианты могут ввести игроков в заблуждение. Однако благодаря этому моду вы теперь можете принимать правильные решения.

Что еще интересно, этот мод может включать индикатор "Ложь", когда ваш персонаж собирается солгать. Эта настройка необязательна, и вы можете отключить ее, если она вам не нравится.

Вы можете скачать мод отсюда.