Hogwarts Legacy снова оказалась на первом месте в чарте розничных продаж Британии

На этой неделе британские чарты выглядят несколько привычно: и Hogwarts Legacy, и EA Sports FC 24 вернулись на первую и вторую позиции соответственно. Это означает, что Suicide Squad: Kill The Justice League опустился на третью позицию.
Super Mario Bros. Wonder, и Mario Kart 8 Deluxe остаются на своих местах — на четвертом и пятом соответственно. На PS5 игра Helldivers II дебютирует на седьмом месте. Вряд ли это тот результат, которого хотела бы Sony, но все же он есть (и общие продажи говорят об успешном старте игры).
- Hogwarts Legacy;
- EA Sports FC 24;
- Suicide Squad: Kill The Justice League;
- Super Mario Bros. Wonder;
- Mario Kart 8 Deluxe;
- Call of Duty: Modern Warfare II;
- Helldivers 2;
- Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023);
- Tekken 8;
- 10.Minecraft.
все никак не распродадут
Отличной ИГРЕ Отличные продажи !