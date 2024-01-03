Hogwarts Legacy стала самой продаваемой игрой в Великобритании, впервые сместив популярный футсим

Доминирование популярного футбольного симулятора от EA на британском рынке наконец-то завершено, и это не связано со сменой названия привычного FIFA и потерей лицензии на футбольные команды. Самой популярной игрой в Великобритании за 2023 год в физическом чарте стала Hogwarts Legacy. Магический экшен, основанный на книгах о "Гарри Поттере", впервые за десять лет смог опередить привычного лидера, FIFA, которая теперь известна под брендом EA Sports FC.

Hogwarts Legacy вышла в феврале прошлого года на ПК, PS5 и Xbox Series S|X, в то время как новый футбольный симулятор от EA появился лишь в сентябре. Продажи EA Sports FC 24 на физических носителях так и не смогли сравняться с показателями волшебного экшена, несмотря на попытки некоторых активистов бойкотировать игру из-за высказываний писательницы Джоан Роулинг. Проект разошёлся тиражом более 12 миллионов копий и заработал порядка 850 миллионов долларов.

Смена лидера в чарте Великобритании за целый год происходит впервые за десять лет. В последний раз продажи FIFA смогла обойти только Grand Theft Auto 5, которая стала самой продаваемой игрой еще в 2013 году.

Это первый год, когда футбольная игра EA работает под собственным брендом, а не под FIFA IP, за последние 30 лет. Это произошло после того, как Electronic Arts и футбольная организация не смогли договориться о новых условиях. Хотя продажи EA Sports FC 24 снизились по сравнению с более поздними играми FIFA, она остается очень популярной игрой, и когда цифровые данные поступят в конце этой недели, ожидается, что она по-прежнему будет №1 в локальном чарте.