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Hogwarts Legacy 10.02.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8.5 5 855 оценок

Hogwarts Legacy вернулась на вершину британского чарта, The Last of Us 2 Remastered стала третьей

Gruz_
Новости

Как и каждую неделю, подоспел чарт самых продаваемых игр на физических носителях в Великобритании. По итогам прошедшей недели Hogwarts Legacy обошла EA Sports FC 24 и заняла верхнюю строчку, а The Last of Us Part 2 Remastered расположилась на нижней ступеньке пьедестала. Ниже представлен топ-10:

  1. Hogwarts Legacy (+1)
  2. EA Sports FC 24 (-1)
  3. The Last of Us Part 2 Remastered (новинка)
  4. Prince of Persia: The Lost Crown (новинка)
  5. Mortal Kombat 1 (-2)
  6. Super Mario Bros. Wonder (-1)
  7. Call of Duty: Modern Warfare 3 (-1)
  8. Mortal Kombat 11 Ultimate (-4)
  9. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (+25)
  10. Mario Kart 8 Deluxe (-3)

Единственными двумя новинками на этой неделе стали вышеупомянутый ремастер последней игры Naughty Dog и неожиданный Prince of Persia: The Lost Crown, занявший четвертое место. Безусловно, это хорошие результаты, учитывая, что обе игры вышли в конце недели.

В остальной части топ-10 доминируют самые успешные игры прошлого года, такие как Super Mario Bros Wonder, Call of Duty: Modern Warfare 3 и нестареющая Mario Kart 8 Deluxe.

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11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
alexhistory

Люди, покупающие tlou поясните, какой смысл покупать одну и туже игру?? Вы чего не прошли еë ещë фиг знает когда? Что не так с этим миром, не понимаю.

3
DeadRemix

Фиг знает когда это когда?) А если у кого то допустим не было пс4 , но у него появилась пс5 ?

0
alexhistory DeadRemix

То я очень рад за этого человека, пусть испытывает настоящий кайф от потрясающий графики игр 2023+ , tlou в прошлом.

0
DeadRemix alexhistory

Шта?

1
alexhistory DeadRemix

ны, ты хотел сказать штаны? Но при чëм тут штаны?

0
DeadRemix alexhistory

Так кто тлоу2 должен был пройти фиг знает когда? Или теперь 20 год это фиг знает когда? И кто покупает одну и ту же игру то?

0