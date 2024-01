Hogwarts Legacy вернулась на вершину британского чарта, The Last of Us 2 Remastered стала третьей

Как и каждую неделю, подоспел чарт самых продаваемых игр на физических носителях в Великобритании. По итогам прошедшей недели Hogwarts Legacy обошла EA Sports FC 24 и заняла верхнюю строчку, а The Last of Us Part 2 Remastered расположилась на нижней ступеньке пьедестала. Ниже представлен топ-10:

Единственными двумя новинками на этой неделе стали вышеупомянутый ремастер последней игры Naughty Dog и неожиданный Prince of Persia: The Lost Crown, занявший четвертое место. Безусловно, это хорошие результаты, учитывая, что обе игры вышли в конце недели.

В остальной части топ-10 доминируют самые успешные игры прошлого года, такие как Super Mario Bros Wonder, Call of Duty: Modern Warfare 3 и нестареющая Mario Kart 8 Deluxe.