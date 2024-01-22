Hogwarts Legacy вернулась на вершину британского чарта, The Last of Us 2 Remastered стала третьей

Как и каждую неделю, подоспел чарт самых продаваемых игр на физических носителях в Великобритании. По итогам прошедшей недели Hogwarts Legacy обошла EA Sports FC 24 и заняла верхнюю строчку, а The Last of Us Part 2 Remastered расположилась на нижней ступеньке пьедестала. Ниже представлен топ-10:
- Hogwarts Legacy (+1)
- EA Sports FC 24 (-1)
- The Last of Us Part 2 Remastered (новинка)
- Prince of Persia: The Lost Crown (новинка)
- Mortal Kombat 1 (-2)
- Super Mario Bros. Wonder (-1)
- Call of Duty: Modern Warfare 3 (-1)
- Mortal Kombat 11 Ultimate (-4)
- LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (+25)
- Mario Kart 8 Deluxe (-3)
Единственными двумя новинками на этой неделе стали вышеупомянутый ремастер последней игры Naughty Dog и неожиданный Prince of Persia: The Lost Crown, занявший четвертое место. Безусловно, это хорошие результаты, учитывая, что обе игры вышли в конце недели.
В остальной части топ-10 доминируют самые успешные игры прошлого года, такие как Super Mario Bros Wonder, Call of Duty: Modern Warfare 3 и нестареющая Mario Kart 8 Deluxe.
Люди, покупающие tlou поясните, какой смысл покупать одну и туже игру?? Вы чего не прошли еë ещë фиг знает когда? Что не так с этим миром, не понимаю.
Фиг знает когда это когда?) А если у кого то допустим не было пс4 , но у него появилась пс5 ?
То я очень рад за этого человека, пусть испытывает настоящий кайф от потрясающий графики игр 2023+ , tlou в прошлом.
Шта?
ны, ты хотел сказать штаны? Но при чëм тут штаны?
Так кто тлоу2 должен был пройти фиг знает когда? Или теперь 20 год это фиг знает когда? И кто покупает одну и ту же игру то?