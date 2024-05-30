Летнее обновление для Hogwarts Legacy разблокирует эксклюзивный квест для PS5 на всех платформах и принесет много нового

Даже спустя почти полтора года после первоначального релиза Hogwarts Legacy на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X поддержка игры от разработчиков не прекращается. Студия Avalanche Software с начала 2024 года интригует игроков масштабным летним обновлением для игры, которое принесет множество приятных улучшений. Сегодня авторы решили раскрыть первое нововведение этого патча: после его установки на ПК и Xbox появится новое задание для прохождения.

Как оказалось, вместе с летним обновлением на всех платформах будет разблокирован ранее эксклюзивный квест для PlayStation. Игроки смогут отправиться в Хогсмид и взять поручение от домовой эльфийки Пенни, которая попросит изучить проблему с призраками в одном из магазинов.

Это далеко не всё, что приготовила для игроков команда из Avalanche Software. В Hogwarts Legacy обновление принесет ряд дополнительных настроек и улучшений, которых не было на релизе, но которые хотелось увидеть игрокам. Ожидается, что патч выйдет в первые месяцы лета, а конкретные подробности появятся уже через несколько дней. Разработчики призвали игроков следить за новостями в течение этой недели, чтобы узнать больше деталей о патче.