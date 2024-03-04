Похоже, что сиквел Hogwarts Legacy будет использовать движок Unreal Engine 5

Hogwarts Legacy ознаменовала грандиозное возвращение Гарри Поттера в игровую индустрию, быстро подняв этот IP на новую высоту. Став крупнейшей игрой 2023 года, эта ролевая игра вызвала потребность в еще более амбициозном сиквеле.

По имеющимся данным, работа над сиквелом уже ведется. Вдобавок к этому в сети обратили внимание на новую вакансию, которая намекает на то, что сиквел будет работать на движке Unreal Engine 5.

Студия, создавшая Unreal Engine 5, в настоящее время нанимает старшего художника по персонажам. Это объявление уточняет, что студия ищет разработчиков для своего следующего большого проекта.

Avalanche Software перечислила различные квалификации, необходимые для этой должности, включая ту, которая требует опыта работы с Unreal Engine.

Хотя в объявлении о вакансии упоминается и Unreal Engine 4, почти наверняка UE5 будет выбран Avalanche Software. Hogwarts Legacy уже базировалось на Unreal Engine 4, но новейшая итерация постепенно становится основным движком в индустрии.

Важно также отметить, что Avalanche Software всегда планировала выпустить Hogwarts Legacy на консолях последнего поколения, таких как PS4 и Nintendo Switch. Возможно, это стало одной из причин того, что в игре использовался движок Unreal Engine 4.

В сиквеле этого уже не будет, и команда сможет использовать движок Unreal Engine 5. Разработка на новом движке должна означать, что такие функции, как Lumen и Nanite, могут быть использованы для дальнейших графических улучшений в следующей игре.

Avalanche Software уже выразила заинтересованность в использовании Unreal Engine 5 в предыдущем интервью.

Мы с нетерпением ждем Unreal Engine 5 для будущих проектов.

Следующая часть франшизы вряд ли появится в ближайшие пару лет. К тому времени индустрия должна быть еще лучше знакома с Unreal Engine 5, что сделает его более подходящим для подобных ААА-проектов.