Портативная магия в трейлере Switch-версии Hogwarts Legacy

Вскоре, после нескольких месяцев ожидания, владельцы Switch наконец-то смогут поиграть в игру Hogwarts Legacy 14 ноября. Ранее были опубликованы скриншоты, но теперь на YouTube появились и несколько движущихся изображений. Самая настоящая магия!

А именно, компания Nintendo выложила новый трейлер, в котором собраны все геймплейные кадры, снятые в версии игры для Nintendo Switch. Как видно из видеоролика, представленного ниже, игра работает довольно хорошо и выглядит вполне достойно для этой портативной консоли.

Hogwarts Legacy - это экшен-RPG, действие которой разворачивается в открытом мире Гарри Поттера. В игре вы попадаете в Хогвартс 1800 года, где заводите дружбу с однокурсниками. Кроме того, в игре можно исследовать такие знакомые места, как Хогсмид и Запретный лес, но, конечно, вас ждет полное погружение в Хогвартс. Конечно, вам придется выбрать дом, но можно также присматривать за магами и брать уроки у известных и неизвестных волшебников. Кроме того, вам предстоит спасти Волшебный мир от троллей, темных волшебников, гоблинов и др. Удастся ли вам стать хорошим волшебником, изучая всевозможные заклинания и варя зелья?