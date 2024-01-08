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Hogwarts Legacy 10.02.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8.5 5 583 оценки

Продажи Hogwarts Legacy превысили 22 млн копий, причем 2 млн из них были проданы в декабре

butcher69
Новости

По данным Warner Bros. Games, к концу 2023 года было продано 22 миллиона копий Hogwarts Legacy, причем около 2 миллионов из них пришлось на декабрьский праздничный сезон.

"Я горжусь не только проданными экземплярами, но и тем, что игра так понравилась фанатам", - заявил президент Warner Bros. Interactive Entertainment Дэвид Хаддад. "Она оживила Гарри Поттера и позволила геймерам стать самими собой в этом мире, в этой истории. Именно этого и добивалась команда Avalanche при разработке игры, и я думаю, что именно поэтому она вызвала такой резонанс и остается самой продаваемой игрой года во всей индустрии по всему миру".

По словам издателя, принадлежащего Warner Bros. Discovery, Hogwarts Legacy набрало 707 миллионов часов игры с момента запуска 10 февраля и до 31 декабря, когда была выпущена AAA-игра по вселенной Гарри Поттера. По словам Хаддада, "многие" фанаты возвращались к игре и проходили ее не один раз, выбирая другой факультет Хогвартса, чтобы получить новые сюжетные впечатления.

Кроме того, в игре есть интересные данные, согласно которым в залах виртуальной школы волшебников было сварено 819 миллионов зелий, собрано 1,3 миллиарда волшебных растений, спасено 593 миллиона магических зверей и побеждено 4,9 миллиарда темных волшебников.

Потратив столько времени, денег и магии на игру, Хаддад и Ко уже работают над продолжением видеоигрового мира волшебников. В их число входит анонсированный ранее Harry Potter: Quidditch Champions, который сейчас находится на стадии бета-тестирования, а также "ряд других вещей", которые пока не анонсированы и "позволят фанатам стать частью этого мира, истории и персонажей все глубже и глубже", - говорит Хаддад.

У нас нет никаких конкретных заявлений о том, как и когда игра по квиддичу появится на рынке, но мы работаем над тем, чтобы разработать ее так, чтобы порадовать фанатов.
25
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
PastoralUpton

Как русская озвучка появилась так с России сразу начали покупать игру..этот скачёк виден по графикам продаж

3
BENDJI

Что за график? В стим нельзя купить игру с российских аккаунтов.

Просто во вселенной Поттера рождественская/новогодняя атмосфера, плюс распродажные цены в праздники. Только и всего.

0
StaticSaysMyNamE BENDJI

Все можно купить, если захотеть...у меня например с казахстанского аккаунта куплено хрен пойми когда еще

2
Sky_Renat

я один из тех кто купил в декабре - ради русской озвучки

2
KANSERVATOR

за скольк?

0
Sky_Renat KANSERVATOR

800 гривен

2
Markus Finigan

14000 Тенге привет из Казахстана 😂

0
Yak-Edward

НУ И ЛОШАРА... :) Вот ссылка - https://рутор.инфо/torrent/911465/hogvarts-nasledie_hogwarts-legacy-digital-deluxe-edition-v-1117238-build-10461750-dlcs-2023-pc-portable
Качать 75 Гб, заменив "рутор.инфо" на англ. вариант (т.к. тут запрет ссылок на рутор) Игра портабл! С профессиональной озвучкой! Играю уже 6 день. И БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ СКАЖУ, что в нём ВСЁ ИДЕАЛЬНО ОПТИМИЗИРОВАНО ДАЖЕ НА УЛЬТРА НАСТРОЙКАХ ГРАФИКИ! Так что не слушайте пацаны лошар с консервными банками. Репак отличный! Всё супер! Нет ни лагов ни вылетов на своём стареньком ноуте 2017г. - ASUS ROG Strix GL702VS (Intel Corei7 7700HQ (2.80-3.8 GHz) + NV GF1070 VRAM -8Gb, DRAM - 32Gb, SSD).
Поэтому не будьте пацаны как в той поговорке: "Скупой платит дважды, тупой - трижды, а ЛОХ - ПЛАТИТ ВСЕГДА"...

0
Wolfenstein

То типа заслуженно, качественная игруля

1
Razr60

Вот бы еще качественную оптимизацию завезли, вообще будет шик

0
BENDJI Razr60

На последней версии в лицухе норм оптимизация. Пиратка empress кривая со старой версией.

0
Unicorling BENDJI

Подфризы всё таки в хогвартсе в некоторых местах остались, если ретрейсинг включить так вообще фризить начинает, но мне кажется для уе4 трассировка как собаке пятая нога , она полноценно заработала тока в 5 версии

-2
Abarmot90

Может дуньку скоро уберут

0
KANSERVATOR

зачем если уже есть на бухтах

-1
Abarmot90 KANSERVATOR

Там самая первая версия🤮

0
samosan

Её убирают как раз тогда,когда падают продажи и держать становится не выгодно.С такими же продажами удалять никто точно ну будет.

4
KANSERVATOR Abarmot90

то что она фризит если меньше 32 гига оперы?

1
Abarmot90 KANSERVATOR

Ты по ходу отзывы на игрухе перечитал🤣🤣🤣

0
SoggyOrrinthal

"По словам Хаддада, "многие" фанаты возвращались к игре и проходили ее не один раз, выбирая другой факультет Хогвартса, чтобы получить новые сюжетные впечатления." Это он про какие новые сюжетные впечатления. Там один квест связан с факультетом. Как по мне мир игры великолепен и атмосферный, а особенно когда летаешь на метле. Но игра в плане истории или геймплея очень скучная. Спасибо что далии возможность использовать"авада кедавра", но и это быстро наскучило.

0
Egik81

Логично что 2 млн было продано в декабре. Если автор вспомнит что в декабре католическое рождество. Среди христиан католичество чуть больше половины всех верующих в мире если верить википидеии. Поиграл я в это. Прикольно конечно но как то я вырос уже из таких игрушек. Но фильмы серии пересмотрел благодаря игре. Из минусов что игра очень тяжёлая и в т.ч по объему.

-1
SSStylish

Лично для меня, после AC Odyssey, по объему Хогвартс просто прогулка.

1
golab42

Мда уж, не думал что вот прям столько калоедных, Воистину, сбилась гармония мира!

-18