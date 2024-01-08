Продажи Hogwarts Legacy превысили 22 млн копий, причем 2 млн из них были проданы в декабре

По данным Warner Bros. Games, к концу 2023 года было продано 22 миллиона копий Hogwarts Legacy, причем около 2 миллионов из них пришлось на декабрьский праздничный сезон.

"Я горжусь не только проданными экземплярами, но и тем, что игра так понравилась фанатам", - заявил президент Warner Bros. Interactive Entertainment Дэвид Хаддад. "Она оживила Гарри Поттера и позволила геймерам стать самими собой в этом мире, в этой истории. Именно этого и добивалась команда Avalanche при разработке игры, и я думаю, что именно поэтому она вызвала такой резонанс и остается самой продаваемой игрой года во всей индустрии по всему миру".

По словам издателя, принадлежащего Warner Bros. Discovery, Hogwarts Legacy набрало 707 миллионов часов игры с момента запуска 10 февраля и до 31 декабря, когда была выпущена AAA-игра по вселенной Гарри Поттера. По словам Хаддада, "многие" фанаты возвращались к игре и проходили ее не один раз, выбирая другой факультет Хогвартса, чтобы получить новые сюжетные впечатления.

Кроме того, в игре есть интересные данные, согласно которым в залах виртуальной школы волшебников было сварено 819 миллионов зелий, собрано 1,3 миллиарда волшебных растений, спасено 593 миллиона магических зверей и побеждено 4,9 миллиарда темных волшебников.

Потратив столько времени, денег и магии на игру, Хаддад и Ко уже работают над продолжением видеоигрового мира волшебников. В их число входит анонсированный ранее Harry Potter: Quidditch Champions, который сейчас находится на стадии бета-тестирования, а также "ряд других вещей", которые пока не анонсированы и "позволят фанатам стать частью этого мира, истории и персонажей все глубже и глубже", - говорит Хаддад.

У нас нет никаких конкретных заявлений о том, как и когда игра по квиддичу появится на рынке, но мы работаем над тем, чтобы разработать ее так, чтобы порадовать фанатов.