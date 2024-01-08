Продажи Hogwarts Legacy превысили 22 млн копий, причем 2 млн из них были проданы в декабре

По данным Warner Bros. Games, к концу 2023 года было продано 22 миллиона копий Hogwarts Legacy, причем около 2 миллионов из них пришлось на декабрьский праздничный сезон.
"Я горжусь не только проданными экземплярами, но и тем, что игра так понравилась фанатам", - заявил президент Warner Bros. Interactive Entertainment Дэвид Хаддад. "Она оживила Гарри Поттера и позволила геймерам стать самими собой в этом мире, в этой истории. Именно этого и добивалась команда Avalanche при разработке игры, и я думаю, что именно поэтому она вызвала такой резонанс и остается самой продаваемой игрой года во всей индустрии по всему миру".
По словам издателя, принадлежащего Warner Bros. Discovery, Hogwarts Legacy набрало 707 миллионов часов игры с момента запуска 10 февраля и до 31 декабря, когда была выпущена AAA-игра по вселенной Гарри Поттера. По словам Хаддада, "многие" фанаты возвращались к игре и проходили ее не один раз, выбирая другой факультет Хогвартса, чтобы получить новые сюжетные впечатления.
Кроме того, в игре есть интересные данные, согласно которым в залах виртуальной школы волшебников было сварено 819 миллионов зелий, собрано 1,3 миллиарда волшебных растений, спасено 593 миллиона магических зверей и побеждено 4,9 миллиарда темных волшебников.
Потратив столько времени, денег и магии на игру, Хаддад и Ко уже работают над продолжением видеоигрового мира волшебников. В их число входит анонсированный ранее Harry Potter: Quidditch Champions, который сейчас находится на стадии бета-тестирования, а также "ряд других вещей", которые пока не анонсированы и "позволят фанатам стать частью этого мира, истории и персонажей все глубже и глубже", - говорит Хаддад.
У нас нет никаких конкретных заявлений о том, как и когда игра по квиддичу появится на рынке, но мы работаем над тем, чтобы разработать ее так, чтобы порадовать фанатов.
Как русская озвучка появилась так с России сразу начали покупать игру..этот скачёк виден по графикам продаж
Что за график? В стим нельзя купить игру с российских аккаунтов.
Просто во вселенной Поттера рождественская/новогодняя атмосфера, плюс распродажные цены в праздники. Только и всего.
Все можно купить, если захотеть...у меня например с казахстанского аккаунта куплено хрен пойми когда еще
я один из тех кто купил в декабре - ради русской озвучки
за скольк?
800 гривен
14000 Тенге привет из Казахстана 😂
НУ И ЛОШАРА... :) Вот ссылка - https://рутор.инфо/torrent/911465/hogvarts-nasledie_hogwarts-legacy-digital-deluxe-edition-v-1117238-build-10461750-dlcs-2023-pc-portable
Качать 75 Гб, заменив "рутор.инфо" на англ. вариант (т.к. тут запрет ссылок на рутор) Игра портабл! С профессиональной озвучкой! Играю уже 6 день. И БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ СКАЖУ, что в нём ВСЁ ИДЕАЛЬНО ОПТИМИЗИРОВАНО ДАЖЕ НА УЛЬТРА НАСТРОЙКАХ ГРАФИКИ! Так что не слушайте пацаны лошар с консервными банками. Репак отличный! Всё супер! Нет ни лагов ни вылетов на своём стареньком ноуте 2017г. - ASUS ROG Strix GL702VS (Intel Corei7 7700HQ (2.80-3.8 GHz) + NV GF1070 VRAM -8Gb, DRAM - 32Gb, SSD).
Поэтому не будьте пацаны как в той поговорке: "Скупой платит дважды, тупой - трижды, а ЛОХ - ПЛАТИТ ВСЕГДА"...
То типа заслуженно, качественная игруля
Вот бы еще качественную оптимизацию завезли, вообще будет шик
На последней версии в лицухе норм оптимизация. Пиратка empress кривая со старой версией.
Подфризы всё таки в хогвартсе в некоторых местах остались, если ретрейсинг включить так вообще фризить начинает, но мне кажется для уе4 трассировка как собаке пятая нога , она полноценно заработала тока в 5 версии
Может дуньку скоро уберут
зачем если уже есть на бухтах
Там самая первая версия🤮
Её убирают как раз тогда,когда падают продажи и держать становится не выгодно.С такими же продажами удалять никто точно ну будет.
то что она фризит если меньше 32 гига оперы?
Ты по ходу отзывы на игрухе перечитал🤣🤣🤣
"По словам Хаддада, "многие" фанаты возвращались к игре и проходили ее не один раз, выбирая другой факультет Хогвартса, чтобы получить новые сюжетные впечатления." Это он про какие новые сюжетные впечатления. Там один квест связан с факультетом. Как по мне мир игры великолепен и атмосферный, а особенно когда летаешь на метле. Но игра в плане истории или геймплея очень скучная. Спасибо что далии возможность использовать"авада кедавра", но и это быстро наскучило.
Логично что 2 млн было продано в декабре. Если автор вспомнит что в декабре католическое рождество. Среди христиан католичество чуть больше половины всех верующих в мире если верить википидеии. Поиграл я в это. Прикольно конечно но как то я вырос уже из таких игрушек. Но фильмы серии пересмотрел благодаря игре. Из минусов что игра очень тяжёлая и в т.ч по объему.
Лично для меня, после AC Odyssey, по объему Хогвартс просто прогулка.
Мда уж, не думал что вот прям столько калоедных, Воистину, сбилась гармония мира!