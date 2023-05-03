Студия GamesVoice выпустила четвертый дневник русской озвучки Hogwarts Legacy

Студия GamesVoice месяц назад провела геймплейную демонстрацию русской озвучки ролевой игры Hogwarts Legacy, а сегодня команда опубликовала новый видеодневник о том, как студия работает над русской локализацией.
Четвертый ролик из запланированного цикла дневников русской озвучки Hogwarts Legacy покажет процесс записи озвучки и покажет новых актеров.
Пришло время для более подробного знакомства с участвующими актёрами. Так, вы узнаете, кто же подарил голос предку Олливандера, как на русском звучат кентавры, и что в случае с Оминисом мы действовали наверняка!
Самое главное, чтобы Себастьян норм звучал, большинство остальных диалогов всё равно промотать охота)
Вот именно, лучше бы вместо этих диалогов были кат сцены где у персонажа был бы хоть какой то характер вместо этих вежливых скучных фраз
Молодцы ребята!
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жаль в консолях перевода не будет
Еще один минус консолей, что поделать...