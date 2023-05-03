Hogwarts Legacy 10.02.2023
8.5 3 573 оценки

Студия GamesVoice выпустила четвертый дневник русской озвучки Hogwarts Legacy

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butcher69
Новости

Студия GamesVoice месяц назад провела геймплейную демонстрацию русской озвучки ролевой игры Hogwarts Legacy, а сегодня команда опубликовала новый видеодневник о том, как студия работает над русской локализацией.

Четвертый ролик из запланированного цикла дневников русской озвучки Hogwarts Legacy покажет процесс записи озвучки и покажет новых актеров.

Пришло время для более подробного знакомства с участвующими актёрами. Так, вы узнаете, кто же подарил голос предку Олливандера, как на русском звучат кентавры, и что в случае с Оминисом мы действовали наверняка!
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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Pebbles

Самое главное, чтобы Себастьян норм звучал, большинство остальных диалогов всё равно промотать охота)

3
Guvi

Вот именно, лучше бы вместо этих диалогов были кат сцены где у персонажа был бы хоть какой то характер вместо этих вежливых скучных фраз

2
AngiFes

Молодцы ребята!

0
ПетроНепетро

+

-1
rujurist

жаль в консолях перевода не будет

-2
OculusMortem

Еще один минус консолей, что поделать...

1