Студия GamesVoice выпустила четвертый дневник русской озвучки Hogwarts Legacy ©

Студия GamesVoice месяц назад провела геймплейную демонстрацию русской озвучки ролевой игры Hogwarts Legacy, а сегодня команда опубликовала новый видеодневник о том, как студия работает над русской локализацией.

Четвертый ролик из запланированного цикла дневников русской озвучки Hogwarts Legacy покажет процесс записи озвучки и покажет новых актеров.

Пришло время для более подробного знакомства с участвующими актёрами. Так, вы узнаете, кто же подарил голос предку Олливандера, как на русском звучат кентавры, и что в случае с Оминисом мы действовали наверняка!