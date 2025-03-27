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Hogwarts Legacy 10.02.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8.6 7 986 оценок

Warner Bros. отменила выпуск Hogwarts Legacy: Definitive Edition

IKarasik IKarasik

Компания Warner Bros. Games официально отказалась от планов по выпуску Hogwarts Legacy: Definitive Edition.

По данным нового отчёта, причиной отмены стали внутренние изменения в игровом подразделении компании и опасения, что дополнительного контента недостаточно для оправдания запланированной цены. Решение было принято на этой неделе в рамках масштабной реструктуризации.

Hogwarts Legacy: Definitive Edition должна была включать 10–15 часов нового контента: сюжетное расширение, дополнительные побочные задания, новые активности и косметические предметы. Сообщалось, что работа над обновлённой версией велась с 2024 года, однако теперь проект полностью закрыт.

Несмотря на отмену издания, Warner Bros. Games продолжает разработку Hogwarts Legacy 2, которая является "ключевым приоритетом" для компании. Сиквел разрабатывает студия Avalanche Software, создавшая оригинальную игру. Первая часть, вышедшая в феврале 2023 года, разошлась тиражом почти 35 миллионов копий и до сих пор занимает лидирующие позиции в чартах продаж.

45
43
Комментарии: 43
Ваш комментарий
SexualHarassmentPanda

Капец клоуны. Самая успешная игра сейчас у них а они с этим успехом ничерта сделать не могут. Зато к провальной Suicide Squad которую никто не купил они клепали ДЛС и сезоны только в путь

72
Spillik

В отряде нет никаких длс, только делюкс издание.

-1
vanтт Spillik

неигравшим экспертам с пг виднее

3
SexualHarassmentPanda Spillik

Там персонажей после выхода игры добавляли. Доч фриза например. Новый контент после релиза в любом случае добавляли. Для тех трёх людей которые в неё играли.

5
Spillik SexualHarassmentPanda

Это не длс. Можешь посмотреть в стиме количество "дополнений".

upd: Как же он редактирует сообщения после проверки)

-6
BluntZebulon Spillik
1
TerryTrix
Hogwarts Legacy: Definitive Edition должна была включать 10–15 часов нового контента: сюжетное расширение, дополнительные побочные задания, новые активности и косметические предметы.

И решили просто перенести все это во вторую часть! Классика!

29
Light of Tfuth

Наивный

-1
Tommy.

Другого от Ворнеров и не ждал, контора этих самых...

20
SexualHarassmentPanda

Сколько копий Хогвардца они продали? Больше 20млн? Что мы будем делать с такой прибылью? Вложим в будущие одиночные качественные игры что бы ещё больше заработать? Нет мы лучше Monolith закроем

7
HappyWylde SexualHarassmentPanda

ай да молодцы сразу понятно Игры DC и MK в хороших руках...

0
Stalker608

Ну, тупо на самом деле. В хогварст легаси первом было мало контента

8
askazanov

Во барыги, т.е.- цену они заранее придумали, а вот контент - Нет !? ))))))))

4
JustA_NiceGuy

Печально, но терпимо. Пусть тогда по больше сделают для второй игры.

2
Norgar

Учитывая как ворнеры себя сейчас ведут,они вообще могут студию закрыть.

2
JustA_NiceGuy Norgar

Эта игра буквально подняла их на ноги. Не посмеют закрыть.

1
211186

🤣🤣🤣🤣

2
Аристов--Черный

Мне как бы по*$Й, но на xy* ??? Этой [цензура] игре разве нужны какие-то [очень нужные] дополнения? И так ясно, что из этого красивого, но скучного музея "мира Поттера" нормальную игру не сделать. Просто можно пополнять экспонатами.

Не являясь поклонником этой франшизы, отмечу - эстетически крутая работа проделана. Я наглядеться не могу. Жаль играть в это не выходит...

2
DreamGothic

Да ладно, и ежу понятно что весь контент войдет в сиквел. Им просто хочется сэкономить на разработке. По этому зачем тратить деньги на игру, которую уже все прошли, и эти 10-15ч контента увидят лишь задроты, которые проходят ее по 20му разу.

1
Rorschach93

от идиоты, денуво убрали бы

0
kotasha

Какая ещё Definitive Edition игре только 2 года.

0
oleg21412

Warner Bros. удивили, но, возможно, есть скрытые причины решения.

0
Лобо

Я как то сомнительно что это правда, когда это издатели отказывались об обновлённой версии

0
Rorschach93

скоты короче

0
WarCraf4er

Зачем делать деффективные переиздания когда можно сделать патч и длц?

0
ThoughtfulGerardo

хниды

0
Олег Дудин

Столько времени на неё затратили и в мусорку? Ох уж эти гениальные менеджеры Уорнеров.

0
Ahnx

Я думаю, что дело в другом. В это дополнение, похоже, повестки для дегенератов напихали по самые некуда, а тут Трамп пришёл и открыл сезон охоты на либероидную шушеру. Упс.

Сейчас многие проекты накроются, даже ванговать не надо. Одним из феерических провалов, конечно, станет GTA 6. Ведь уже поздняк метаться - игра почти готова. Они даже боятся выпускать второй трейлер, лол - потому что знают, какой вой обиженных лошков за ним последует.

-1
Аристов--Черный
Одним из феерических провалов, конечно, станет GTA 6... ...Они даже боятся выпускать второй трейлер, лол - потому что знают, какой вой обиженных лошков за ним последует.

Ха-ха! Какие наивные выводы. Цифра 6 в названии ни на что не намекает, нет? Игра всегда провоцировала скандалы и издатели давно уже научились использовать это в целях продвижения. "Боятся выпускать трейлер" - вот умора:))) ага, прям всем отделом трясутся под столами:)))))

Я сам не лишён опасений насчёт "современного" содержания игры, но для провала игры с таким именем, нужно не просто "повестку" впихнуть, а испортить ВСЕ аспекты игры. Чтобы GTA провалилась, она должна быть неиграбельной, скучной и оставаться таковой долгое время.

2
Ahnx Аристов--Черный
неиграбельной, скучной и оставаться таковой долгое время

Она именно такой и будет. Потому что люди, которые сделали эту серию интересной, там больше не работают. И трейлер они не выпускают именно по той причине, что за ним последует отмена предзаказов.

0
Даздрасен Дыклоп

Четко. Хоть одна шарашка не делает ремастеры через 3 года)

-9
Хаттаб жив

Не играл, так как не фанат ГП. Пытался фильмы смотреть, не осилил. Слишком детские.

-11
KPAHbl4

зато наверное всякие горько ёлки и бабки лёгкого поведения осилил да?)_))))

-1
askazanov

В переводе Гоблина посмотри )

-3
ENIGM askazanov

Гоблин их не переводил.

0
askazanov ENIGM

Ага, точно уже запамятовал там другая
студия, Властелин колец в гоблине же - путаю постоянно.

0
Rorschach93

плохо набросил, фильмы можно пересматривать, особенно расширенные версии, игры тоже чёткие

0