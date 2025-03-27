Warner Bros. отменила выпуск Hogwarts Legacy: Definitive Edition

Компания Warner Bros. Games официально отказалась от планов по выпуску Hogwarts Legacy: Definitive Edition.

По данным нового отчёта, причиной отмены стали внутренние изменения в игровом подразделении компании и опасения, что дополнительного контента недостаточно для оправдания запланированной цены. Решение было принято на этой неделе в рамках масштабной реструктуризации.

Hogwarts Legacy: Definitive Edition должна была включать 10–15 часов нового контента: сюжетное расширение, дополнительные побочные задания, новые активности и косметические предметы. Сообщалось, что работа над обновлённой версией велась с 2024 года, однако теперь проект полностью закрыт.

Несмотря на отмену издания, Warner Bros. Games продолжает разработку Hogwarts Legacy 2, которая является "ключевым приоритетом" для компании. Сиквел разрабатывает студия Avalanche Software, создавшая оригинальную игру. Первая часть, вышедшая в феврале 2023 года, разошлась тиражом почти 35 миллионов копий и до сих пор занимает лидирующие позиции в чартах продаж.