Warner Bros. отменила выпуск Hogwarts Legacy: Definitive Edition

Компания Warner Bros. Games официально отказалась от планов по выпуску Hogwarts Legacy: Definitive Edition.
По данным нового отчёта, причиной отмены стали внутренние изменения в игровом подразделении компании и опасения, что дополнительного контента недостаточно для оправдания запланированной цены. Решение было принято на этой неделе в рамках масштабной реструктуризации.
Hogwarts Legacy: Definitive Edition должна была включать 10–15 часов нового контента: сюжетное расширение, дополнительные побочные задания, новые активности и косметические предметы. Сообщалось, что работа над обновлённой версией велась с 2024 года, однако теперь проект полностью закрыт.
Несмотря на отмену издания, Warner Bros. Games продолжает разработку Hogwarts Legacy 2, которая является "ключевым приоритетом" для компании. Сиквел разрабатывает студия Avalanche Software, создавшая оригинальную игру. Первая часть, вышедшая в феврале 2023 года, разошлась тиражом почти 35 миллионов копий и до сих пор занимает лидирующие позиции в чартах продаж.
Капец клоуны. Самая успешная игра сейчас у них а они с этим успехом ничерта сделать не могут. Зато к провальной Suicide Squad которую никто не купил они клепали ДЛС и сезоны только в путь
В отряде нет никаких длс, только делюкс издание.
неигравшим экспертам с пг виднее
Там персонажей после выхода игры добавляли. Доч фриза например. Новый контент после релиза в любом случае добавляли. Для тех трёх людей которые в неё играли.
Это не длс. Можешь посмотреть в стиме количество "дополнений".
upd: Как же он редактирует сообщения после проверки)
И решили просто перенести все это во вторую часть! Классика!
Наивный
Другого от Ворнеров и не ждал, контора этих самых...
Сколько копий Хогвардца они продали? Больше 20млн? Что мы будем делать с такой прибылью? Вложим в будущие одиночные качественные игры что бы ещё больше заработать? Нет мы лучше Monolith закроем
ай да молодцы сразу понятно Игры DC и MK в хороших руках...
Ну, тупо на самом деле. В хогварст легаси первом было мало контента
Во барыги, т.е.- цену они заранее придумали, а вот контент - Нет !? ))))))))
Печально, но терпимо. Пусть тогда по больше сделают для второй игры.
Учитывая как ворнеры себя сейчас ведут,они вообще могут студию закрыть.
Эта игра буквально подняла их на ноги. Не посмеют закрыть.
🤣🤣🤣🤣
Мне как бы по*$Й, но на xy* ??? Этой [цензура] игре разве нужны какие-то [очень нужные] дополнения? И так ясно, что из этого красивого, но скучного музея "мира Поттера" нормальную игру не сделать. Просто можно пополнять экспонатами.
Не являясь поклонником этой франшизы, отмечу - эстетически крутая работа проделана. Я наглядеться не могу. Жаль играть в это не выходит...
Да ладно, и ежу понятно что весь контент войдет в сиквел. Им просто хочется сэкономить на разработке. По этому зачем тратить деньги на игру, которую уже все прошли, и эти 10-15ч контента увидят лишь задроты, которые проходят ее по 20му разу.
от идиоты, денуво убрали бы
Какая ещё Definitive Edition игре только 2 года.
Warner Bros. удивили, но, возможно, есть скрытые причины решения.
Я как то сомнительно что это правда, когда это издатели отказывались об обновлённой версии
скоты короче
Зачем делать деффективные переиздания когда можно сделать патч и длц?
хниды
Столько времени на неё затратили и в мусорку? Ох уж эти гениальные менеджеры Уорнеров.
Я думаю, что дело в другом. В это дополнение, похоже, повестки для дегенератов напихали по самые некуда, а тут Трамп пришёл и открыл сезон охоты на либероидную шушеру. Упс.
Сейчас многие проекты накроются, даже ванговать не надо. Одним из феерических провалов, конечно, станет GTA 6. Ведь уже поздняк метаться - игра почти готова. Они даже боятся выпускать второй трейлер, лол - потому что знают, какой вой обиженных лошков за ним последует.
Ха-ха! Какие наивные выводы. Цифра 6 в названии ни на что не намекает, нет? Игра всегда провоцировала скандалы и издатели давно уже научились использовать это в целях продвижения. "Боятся выпускать трейлер" - вот умора:))) ага, прям всем отделом трясутся под столами:)))))
Я сам не лишён опасений насчёт "современного" содержания игры, но для провала игры с таким именем, нужно не просто "повестку" впихнуть, а испортить ВСЕ аспекты игры. Чтобы GTA провалилась, она должна быть неиграбельной, скучной и оставаться таковой долгое время.
Она именно такой и будет. Потому что люди, которые сделали эту серию интересной, там больше не работают. И трейлер они не выпускают именно по той причине, что за ним последует отмена предзаказов.
Четко. Хоть одна шарашка не делает ремастеры через 3 года)
Не играл, так как не фанат ГП. Пытался фильмы смотреть, не осилил. Слишком детские.
зато наверное всякие горько ёлки и бабки лёгкого поведения осилил да?)_))))
В переводе Гоблина посмотри )
Гоблин их не переводил.
Ага, точно уже запамятовал там другая
студия, Властелин колец в гоблине же - путаю постоянно.
плохо набросил, фильмы можно пересматривать, особенно расширенные версии, игры тоже чёткие