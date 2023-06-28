Hollow Cocoon 4-й квартал 2023 г.
5.5 2 оценки

Состоялся анонс приключенческого хоррора от первого лица Hollow Cocoon в сеттинге Японии 1980-х годов

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butcher69
Новости

NAYUTA STUDIO, японская компания-разработчик CINERIS SOMNIA, анонсировала Hollow Cocoon, приключенческий хоррорр от первого лица, действие которой происходит в Японии 1980-х годов. Она выйдет для ПК через Steam в 4 квартале 2023 года.

Станьте на место Минато Дзинба, студента колледжа, который возвращается в родной город своей матери после получения известия о том, что его бабушка находится в критическом состоянии. Спрячьтесь от монстра и соберите важные улики, чтобы разгадать леденящую душу правду, скрывающуюся под поверхностью!

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
A1ex_MC

У него голова на шарнире что ли, что "гуляет" так?!

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mikkelito

Обычный японский школьник возвращается в родной город матери. Что может пойти не так?

-1
Nanwea

Пользователь может блевануть от заезженности такого вступления )
Такое чувство что 90% всех их(японских) работ как текстовых, так и визуальных (в том числе и игры) начинаются с того что ГГ возвращается к родственникам или в родную гавань..
Творческая импотенция или это так популярно в японии что клепают одно и тоже десятилетиями??

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