Состоялся анонс приключенческого хоррора от первого лица Hollow Cocoon в сеттинге Японии 1980-х годов ©

NAYUTA STUDIO, японская компания-разработчик CINERIS SOMNIA, анонсировала Hollow Cocoon, приключенческий хоррорр от первого лица, действие которой происходит в Японии 1980-х годов. Она выйдет для ПК через Steam в 4 квартале 2023 года.

Станьте на место Минато Дзинба, студента колледжа, который возвращается в родной город своей матери после получения известия о том, что его бабушка находится в критическом состоянии. Спрячьтесь от монстра и соберите важные улики, чтобы разгадать леденящую душу правду, скрывающуюся под поверхностью!