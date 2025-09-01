На выходных Hollow Knight обновила свой рекорд по активности игроков

После долгожданного анонса даты релиза Hollow Knight: Silksong на Gamescom 2025 первая часть серии переживает невероятный всплеск популярности. Многие фанаты возвращаются в игру спустя годы после первого прохождения, а вместе с ними в мир Халлоунеста устремилось и огромное количество новичков. Если всего несколько недель назад пиковый онлайн Hollow Knight в Steam держался на уровне 10-13 тысяч человек, то после этих выходных он перевалил за 70 тысяч.

В минувшие выходные культовая метроидвания 2017 года установила свой новый абсолютный рекорд по количеству одновременных игроков в Steam — 70 225 человек.

Такому феноменальному росту поспособствовали два ключевых фактора. Во-первых, анонс точной даты выхода сиквела, который фанаты ждали более пяти лет, подогрел интерес ко всей франшизе. Во-вторых, разработчики из Team Cherry запустили в Steam распродажу, предложив оригинальную игру со скидкой в 50%, что привлекло множество новых игроков.

Этот успех еще раз доказывает, что Hollow Knight, обладающая «крайне положительным» рейтингом на основе более чем 425 000 отзывов, остается одной из самых любимых и актуальных инди-игр даже спустя много лет после релиза.

Напомним, релиз долгожданного продолжения, Hollow Knight: Silksong, состоится уже 4 сентября 2025 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Игра также будет доступна по подписке Game Pass с первого дня.