Это не учебная тревога! Hollow Knight: Silksong выйдет 4 сентября

Hollow Knight: Silksong выйдет 4 сентября на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC через Steam, GOG и Humble Store. Игра также появится в Game Pass. Разработчик Team Cherry приглашает игроков в совершенно новое королевство, где правят шелк и песня.

Вы играете за Хорнет, защитницу принцессы Халлоунеста, которая оказывается в незнакомой стране. Чтобы вернуться домой, ей предстоит сражаться с врагами, разгадывать головоломки и подняться к вершине королевства в смертельном паломничестве.

Silksong предлагает исследовать коралловые леса, мшистые гроты, позолоченные города и туманные болота, встречая более 150 новых врагов. Акробатические бои, новый арсенал оружия и механизмов, эпические квесты и древние тайны ждут каждого смельчака. После прохождения доступен режим Silk Soul для опытных игроков, добавляющий новый уровень сложности.

Музыкальное сопровождение снова создаст Кристофер Ларкин — награжденный композитор подарит оркестровые мелодии и захватывающие темы боссов, усиливая атмосферу приключения. Hollow Knight: Silksong обещает стать эпическим продолжением истории Хорнет и подарить фанатам незабываемое погружение в уникальный мир насекомых.