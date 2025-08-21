ЧАТ ИГРЫ
Hollow Knight: Silksong 04.09.2025
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер
Это не учебная тревога! Hollow Knight: Silksong выйдет 4 сентября

Hollow Knight: Silksong выйдет 4 сентября на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC через Steam, GOG и Humble Store. Игра также появится в Game Pass. Разработчик Team Cherry приглашает игроков в совершенно новое королевство, где правят шелк и песня.

Вы играете за Хорнет, защитницу принцессы Халлоунеста, которая оказывается в незнакомой стране. Чтобы вернуться домой, ей предстоит сражаться с врагами, разгадывать головоломки и подняться к вершине королевства в смертельном паломничестве.

Silksong предлагает исследовать коралловые леса, мшистые гроты, позолоченные города и туманные болота, встречая более 150 новых врагов. Акробатические бои, новый арсенал оружия и механизмов, эпические квесты и древние тайны ждут каждого смельчака. После прохождения доступен режим Silk Soul для опытных игроков, добавляющий новый уровень сложности.

Музыкальное сопровождение снова создаст Кристофер Ларкин — награжденный композитор подарит оркестровые мелодии и захватывающие темы боссов, усиливая атмосферу приключения. Hollow Knight: Silksong обещает стать эпическим продолжением истории Хорнет и подарить фанатам незабываемое погружение в уникальный мир насекомых.

Валера Шарипов
Hall_1920

ГОЙДАААААААААААААААААААААААААААА

ViksOne

Пох не фанат такого

CAN I HABE PIZZA PLS

С этим разобрались. Half-life 3 когда?

dwemer101

Crysis 4 бы ещё

DezkQ
nikvik jm

Это не шутка?

Serg_Sigil

Вот это поворот! Это шутка(утка), да?

UnbearableZadok

я не могу одного понять hollow knight silksong будет на движке unity или как?

Даздрасен Дыклоп
на движке unity или как?

Выходит на всем. Неужели ты думаешь что патсген консоли тянут Анрил 5?

ArTeryS

Фанаты всего мира наконец-то дождались

aswer95

Теперь еще 5 лет будем ждать цены

