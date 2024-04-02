Hollow Knight: Silksong обзавелась страницей в Microsoft Store

Немногие игры ждут так же горячо, как Hollow Knight: Silksong, и тот факт, что мы ждали ее уже пять лет, только усилил ажиотаж вокруг нее. И хотя дата релиза по-прежнему неизвестна, тем не менее, некоторые подвижки вокруг нее произошли.

Страница Hollow Knight: Silksong наконец-то появилась в магазине Xbox Store, а это означает, что игроки Xbox Series X/S и Xbox One теперь могут внести игру в список желаний. Страница уже некоторое время доступны в PlayStation Store, Switch eShop и Steam, поэтому игроки на всех платформах теперь могут добавить игру в свои списки желаний.

В последний раз мы видели новый взгляд на Hollow Knight: Silksong на выставке Xbox Game Showcase в июне 2022 года, после чего Microsoft подтвердила, что игра выйдет до июня 2023 года. Однако в мае прошлого года представитель Team Cherry по маркетингу и издательству Мэтью Гриффин объявил, что игра была отложена, и ее разработка все еще продолжалась. С тех пор никаких обновлений по не было.

Когда бы Hollow Knight: Silksong ни вышла, она будет доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. Она также будет доступна через Game Pass при запуске.