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Hollow Knight: Silksong 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Платформер
7.9 130 оценок

Официально: Hollow Knight: Silksong выйдет в 2025 году

butcher69 butcher69

Торжествуйте, фанаты! Hollow Knight: Silksong была подтверждена на 2025 год! Об этом было объявлено во время Nintendo Direct, прошедшей сегодня (2).

Дата выхода не была объявлена, но игра появится у фанатов до конца этого года.

Hollow Knight: Silksong была первоначально анонсирована на 2019 год. Игра должна выйти для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и PC.

6
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Без даты, никакой веры // Иван Марков

1
hpi

100%

0
maximus388

Пару лет назад схожим образом подтверждали выход игры на коробке.
С учетом что нет ни примерной даты релиза, ни нового трейлера или нарезки геймплея, складывая впечатление, что показывать там особо нечего.
К громкому анонсу Switch2 могли постараться, но увы. Посему, даже в оптимистичном сценарии вырисовывается самый конец года или скорее очередной перенос.

0
Пользователь ВКонтакте

Оно живое????😵‍💫 // Кейт Фостер

0
William Dwight

Если гта 6 не перенесут, этот год войдет в историю)

0
hpi

Это не точно но возможно да.

-1
Пупсик2033

стягиваем немножко парики и клоунские носы ребята

-2