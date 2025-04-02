Официально: Hollow Knight: Silksong выйдет в 2025 году

Торжествуйте, фанаты! Hollow Knight: Silksong была подтверждена на 2025 год! Об этом было объявлено во время Nintendo Direct, прошедшей сегодня (2).
Дата выхода не была объявлена, но игра появится у фанатов до конца этого года.
Hollow Knight: Silksong была первоначально анонсирована на 2019 год. Игра должна выйти для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и PC.
Без даты, никакой веры // Иван Марков
100%
Пару лет назад схожим образом подтверждали выход игры на коробке.
С учетом что нет ни примерной даты релиза, ни нового трейлера или нарезки геймплея, складывая впечатление, что показывать там особо нечего.
К громкому анонсу Switch2 могли постараться, но увы. Посему, даже в оптимистичном сценарии вырисовывается самый конец года или скорее очередной перенос.
Оно живое????😵💫 // Кейт Фостер
Если гта 6 не перенесут, этот год войдет в историю)
Это не точно но возможно да.
стягиваем немножко парики и клоунские носы ребята