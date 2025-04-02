Официально: Hollow Knight: Silksong выйдет в 2025 году

Торжествуйте, фанаты! Hollow Knight: Silksong была подтверждена на 2025 год! Об этом было объявлено во время Nintendo Direct, прошедшей сегодня (2).

Дата выхода не была объявлена, но игра появится у фанатов до конца этого года.

Hollow Knight: Silksong была первоначально анонсирована на 2019 год. Игра должна выйти для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и PC.