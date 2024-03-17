По словам разработчиков, Hollow Knight: Silksong все еще в процессе разработки

На днях появились небольшие новости о Hollow Knight: Silksong - долгожданном сиквеле, который до сих пор не имеет точной даты выхода. Мэтью Гриффин, глава отдела маркетинга и издательства Team Cherry, подтвердил в Twitter, что игра все еще находится в процессе разработки, но дополнительной информации он предоставить не смог.

Эти новости пришли после пяти лет ожидания с момента анонса Silksong, а также пропущенного запланированного релиза в 2023 году. Фанаты, естественно, начали беспокоиться о судьбе проекта. Заявление Гриффина успокоило некоторых, но многие фанаты все еще ожидают большей ясности и информации от студии. Особенно это относится к отсутствию новых трейлеров или конкретной информации о текущем состоянии проекта.

"Все еще в разработке" - вы продолжаете рассказывать нам об этом, но сколько нам еще ждать? Потому что ожидание уже начинает затягиваться, тем более учитывая, что вы планировали выпустить её в прошлом году. И на сколько вы её отложили? Месяцы? Годы? Вы ничего не говорите.

По мнению некоторых, отсутствие новых трейлеров может быть связано с планами запуска игры на предполагаемой, но еще не подтвержденной консоли Switch 2. Это предположение вызвало некоторые споры среди фанатов. Несмотря на это, с приближением летних игровых мероприятий, таких как Summer Game Fest и других, появляется надежда на возможность увидеть новый трейлер или получить дополнительную информацию о проекте.