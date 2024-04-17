Team Cherry опубликовала в Steam системные требования для Hollow Knight: Silksong

Пользователи сообщают о том, что студия Team Cherry добавила системные требования для предстоящей Hollow Knight: Silksong на странице в магазине Steam. Довольно ожидаемо системные требования игры получились очень низкими и поиграть в игру сможет практически любой желающий даже с очень слабым компьютером.

Минимальные:

ОС: Windows 7;



Процессор: Intel Core 2 Duo E5200;



Оперативная память: 4 GB ОЗУ;



Видеокарта: GeForce 9800GTX+ (1GB);



DirectX: версии 10;



Место на диске: 9 GB;



Дополнительно: 1080p, 16:9 recommended.

Рекомендованные:

ОС: Windows 10;



Процессор: Intel Core i5;



Оперативная память: 8 GB ОЗУ;



Видеокарта: GeForce GTX 560+;



DirectX: версии 10;



Место на диске: 9 GB;



Дополнительно: 1080p, 16:9 recommended.

Любопытно, что разработчики указали в минимальных требованиях GeForce 9800GTX+ (1GB), которой в действительности не существует.

В Hollow Knight: Silksong игроку предстоит взять на себя роль смертоносного охотника Хорнета и отправиться в путешествие по совершенно новым землям, сражаться с огромными полчищами жуков и зверей и раскрыть древние секреты, связанные с прошлым героя.

По всей видимости, студия действительно готовится к анонсу даты выхода этого затянувшегося долгостроя. Игра выйдет на PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Также она будет доступна через сервис Game Pass.