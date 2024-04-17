Team Cherry опубликовала в Steam системные требования для Hollow Knight: Silksong

Пользователи сообщают о том, что студия Team Cherry добавила системные требования для предстоящей Hollow Knight: Silksong на странице в магазине Steam. Довольно ожидаемо системные требования игры получились очень низкими и поиграть в игру сможет практически любой желающий даже с очень слабым компьютером.
Минимальные:
- ОС: Windows 7;
- Процессор: Intel Core 2 Duo E5200;
- Оперативная память: 4 GB ОЗУ;
- Видеокарта: GeForce 9800GTX+ (1GB);
- DirectX: версии 10;
- Место на диске: 9 GB;
- Дополнительно: 1080p, 16:9 recommended.
Рекомендованные:
- ОС: Windows 10;
- Процессор: Intel Core i5;
- Оперативная память: 8 GB ОЗУ;
- Видеокарта: GeForce GTX 560+;
- DirectX: версии 10;
- Место на диске: 9 GB;
- Дополнительно: 1080p, 16:9 recommended.
Любопытно, что разработчики указали в минимальных требованиях GeForce 9800GTX+ (1GB), которой в действительности не существует.
В Hollow Knight: Silksong игроку предстоит взять на себя роль смертоносного охотника Хорнета и отправиться в путешествие по совершенно новым землям, сражаться с огромными полчищами жуков и зверей и раскрыть древние секреты, связанные с прошлым героя.
По всей видимости, студия действительно готовится к анонсу даты выхода этого затянувшегося долгостроя. Игра выйдет на PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Также она будет доступна через сервис Game Pass.
это конечно будет через чур жирно, но было бы круто если б разраб вышел на анонсе даты выхода игры и сказал бы примерно следующее "спасибо всем, кто с невероятным терпением ожидал выхода и поэтому мы хотим сделать им небольшой подарок. игра выходит... сейчас.".
У silent hill 2 remake системные требования больше года назад опубликовали, а выхода пока не предвидится, поэтому не надеялся бы я очень, к сожалению.
Ещё чуть-чуть.
Ну вот и всё, релиз близок, ждали и дождались:))
Правильно было бы смертоносной охотницы Хорнет, это девочка
Вот как нужно делать игры, если у вас фиксированная камера. А не как Юбисофт со своим Принцем Персии, где графику порезали ради портативных консолей, чтобы на Нинтендо шло. Просто некоторые не понимают, что дизайн уровней куда важнее, чем если вы просто всё обмажете детализированной 3D графикой, которая будет тормозить.
Выглядит как фейк какой-то.